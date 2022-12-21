O Ses Türkiye Yılbaşı Konuğu Alina Boz Kaç Yaşındadır? Alina Boz’un Eski Mesleğini Duyanlar Şok Oldu! Alina Boz Kimdir?

Yeni yıl heyecanını evinde yaşayacak olanlar için çok iyi bir alternatif olan O Ses Türkiye Yılbaşı programı için gri sayım başladı. Bu sene birbirinden ünlü isimleri sahnesinde konuk edecek olan O Ses Türkiye Yılbaşı programına dahil olan isimlerden biri de Alina Boz oldu. Genç oyuncunun sahne performansı merak edilirken; gözler bir anda Alina Boz’a çevrildi! Peki, O Ses Türkiye Yılbaşı konuğu Alina Boz kaç yaşındadır? Alina Boz kimdir? Alina Boz asıl mesleği ne, nasıl ünlü oldu, hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte, detaylar…

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