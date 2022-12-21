- 21 Ara 2022 - 13:18 G: 21 Ara 2022 - 13:21

Bir Peri Masalı Dizisinin Günü Mü Değişti? Bir Peri Masalı Dizisinin Yeni Günü Ne Zaman? Bir Peri Masalı Dizisinin Konusu Nedir?

Ekranlara bu sene başlayan yapımlardan biri olan Bir Peri Masalı dizisinin yayın gününde değişikliğe gidildiği öğrenildi. Bu haftaya kadar her çarşamba FOX TV izleyicisi ile buluşan Bir Peri Masalı dizisi, bu hafta başka bir günde ekranlara geldi. Seyircisinin mera ile beklediği Bir Peri Masalı dizisinin yeni yayın günü de açıklandı! İşte Bir Peri Masal Dizisinden son detaylar...

Ekranlara bu sene başlayan yapımlardan biri olan Bir Peri Masalı dizisinin yayın gününde değişikliğe gidildiği öğrenildi. Bu haftaya kadar her çarşamba FOX TV izleyicisi ile buluşan Bir Peri Masalı dizisi, bu hafta başka bir günde ekranlara geldi. Seyircisinin mera ile beklediği Bir Peri Masalı dizisinin yeni yayın günü de açıklandı! Peki, Bir Peri Masalı dizisinin günü mü değişti? Bir Peri Masalı dizisinin yeni günü ne zaman? Bir Peri Masalı dizisinin konusu nedir? İşte, detaylar…

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21 Ara 2022 - 13:18 - Dizi Haberleri

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