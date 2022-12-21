Bir Peri Masalı Dizisinin Günü Mü Değişti? Bir Peri Masalı Dizisinin Yeni Günü Ne Zaman? Bir Peri Masalı Dizisinin Konusu Nedir?
Ekranlara bu sene başlayan yapımlardan biri olan Bir Peri Masalı dizisinin yayın gününde değişikliğe gidildiği öğrenildi. Bu haftaya kadar her çarşamba FOX TV izleyicisi ile buluşan Bir Peri Masalı dizisi, bu hafta başka bir günde ekranlara geldi. Seyircisinin mera ile beklediği Bir Peri Masalı dizisinin yeni yayın günü de açıklandı! İşte Bir Peri Masal Dizisinden son detaylar...
Ekranlara bu sene başlayan yapımlardan biri olan Bir Peri Masalı dizisinin yayın gününde değişikliğe gidildiği öğrenildi. Bu haftaya kadar her çarşamba FOX TV izleyicisi ile buluşan Bir Peri Masalı dizisi, bu hafta başka bir günde ekranlara geldi. Seyircisinin mera ile beklediği Bir Peri Masalı dizisinin yeni yayın günü de açıklandı! Peki, Bir Peri Masalı dizisinin günü mü değişti? Bir Peri Masalı dizisinin yeni günü ne zaman? Bir Peri Masalı dizisinin konusu nedir? İşte, detaylar…
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21 Ara 2022 - 13:18 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.