Kısmetse Olur Kurgu Mu? Öyle Bir İsimden Açıklama Geldi Ki, Yer Gök İnleyecek! Yarışmacıların Özel Hayatları Tek Tek Ortaya Çıkmıştı…

5 yıl ara verdikten sonra ekranlara dönen Kısmetse Olur, artık bir kanalda değil; Youtube’da yayınlanıyordu. 9 kadın yarışmacının 9 erkek yarışmacının bulunduğu Kısmetse Olur’un yeni bölümü bu akşam 18.30’da yeniden yayınlanacaktı. Yeni bölümde ise seyircileri heyecanlandıracak gelişmeler yaşanacaktı ama kurgu sorusuna sonunda bir yanıt geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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