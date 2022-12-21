- 21 Ara 2022 - 13:26 G: 21 Ara 2022 - 13:39

Kısmetse Olur Kurgu Mu? Öyle Bir İsimden Açıklama Geldi Ki, Yer Gök İnleyecek! Yarışmacıların Özel Hayatları Tek Tek Ortaya Çıkmıştı…

Kısmetse Olur’un yeni bölümleri heyecanla yayınlanmaya devam ediyor. Kurgu olup olmadığı merak konusu olan yarışma hakkında bomba bit isimden açıklama geldi. Yeri göğü inleten bu olay; dikkatleri üzerine çekti. Yarışmacıların tek tek hayatlarının ifşa olmasından sonra gelen bu bilgi, “Yok artık” dedirtti. İşte merak edilen tüm detaylar…

 5 yıl ara verdikten sonra ekranlara dönen Kısmetse Olur, artık bir kanalda değil; Youtube’da yayınlanıyordu. 9 kadın yarışmacının 9 erkek yarışmacının bulunduğu Kısmetse Olur’un yeni bölümü bu akşam 18.30’da yeniden yayınlanacaktı. Yeni bölümde ise seyircileri heyecanlandıracak gelişmeler yaşanacaktı ama kurgu sorusuna sonunda bir yanıt geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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21 Ara 2022 - 13:26 Ankara- Yaşam

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