- 21 Ara 2022 - 13:55 G: 21 Ara 2022 - 14:00

Soğuk Algınlığına Ne İyi Gelir? Soğuk Algınlığını Nasıl En Hızlı Şekilde Geçer? Soğuk Algınlığına İyi Gelecek Şeyler Nelerdir?

Kış aylarının gelmesiyle birlikte soğuk algınlığı olarak da bilinen nezle ve grip gibi üst solunum enfeksiyonlarında da artış yaşanmaya başladı. Her senekinden farklı olarak iki senedir maske takarak dolaştığımız için düşen immün sistemde daha ağır semptomlara sebep olan soğuk algınlığı, bu sene pek çok vatandaşı yataklara düşürdü. İşte soğuk algınlığı ile ilgili yapmanız gerekenler...

Kış aylarının gelmesiyle birlikte soğuk algınlığı olarak da bilinen nezle ve grip gibi üst solunum enfeksiyonlarında da artış yaşanmaya başladı. Her senekinden farklı olarak iki senedir maske takarak dolaştığımız için düşen immün sistemde daha ağır semptomlara sebep olan soğuk algınlığı, bu sene pek çok vatandaşı yataklara düşürdü. Öte yandan uzmanlardan soğuk algınlığına yakalanıldığında yapılması gerekenlere ilişkin uyarılar geldi. Peki, soğuk algınlığına ne iyi gelir? Soğuk algınlığını nasıl en hızlı şekilde geçer? Soğuk algınlığına iyi gelecek şeyler nelerdir? İşte, detaylar…

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21 Ara 2022 - 13:55 - Sağlık

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