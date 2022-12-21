- 21 Ara 2022 - 13:54 G: 21 Ara 2022 - 14:06

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Asgari Ücret Açıklaması Geldi! 9.000 TL Olacağı Konuşuluyordu; Bombayı Patlattı! Neler Oluyor?

Son günlerde gündem olan konulardan birisi kuşkusuz 2023 yılında geçerli olacak olan asgari ücretin ne kadar olacağı! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan gelen asgari ücret açıklaması ise derin bir nefes aldırdı. 9.000 TL olacağı konuşulan asgari ücret hakkında bomba resmen patladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Geçtiğimiz gün, asgari ücret hakkında bir toplantı daha yapılmıştı. 20 Aralık’ta yapılan toplantıda rakamlar ön plana çıkmıştı. Yapılan ilk iki toplantıda ise veriler hesaplanmış ve ekonomik durum ele alınmıştı. Dün yapılan toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan bomba bir açıklama geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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21 Ara 2022 - 13:54 Ankara- Yaşam

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