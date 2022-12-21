Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Asgari Ücret Açıklaması Geldi! 9.000 TL Olacağı Konuşuluyordu; Bombayı Patlattı! Neler Oluyor?

Geçtiğimiz gün, asgari ücret hakkında bir toplantı daha yapılmıştı. 20 Aralık’ta yapılan toplantıda rakamlar ön plana çıkmıştı. Yapılan ilk iki toplantıda ise veriler hesaplanmış ve ekonomik durum ele alınmıştı. Dün yapılan toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan bomba bir açıklama geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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