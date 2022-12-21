Sosyal medya platformlarının artmasıyla birlikte sosyal medya platformlarından ünlenen isimlerin sayısı da artmaya başladı. Özellikle son dönemlerde Instagram’da dahil olmak üzere tüm sosyal medya platformlarından daha çok ilgi görmesiyle dikkat çeken TikTok fenomenlerinin arasına ise her geçen gün bir yeni isim eklenir hale geldi. O isimlerden biri olan Esra Rabia Ünal, şimdilerde kendisini ifşa ettiği o videoları ile gündemlerden düşmez oldu! Peki, TikTok fenomeni Esra Rabia Ünal kimdir? Esra Rabia Ünal nasıl ünlü oldu? Esra Rabia Ünal kaç yaşındadır? İşte, detaylar…

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