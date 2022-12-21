Yeni yıl yaklaştı. Bu ayın bitmesiyle birlikte 2023 yılına geçiş yapacak olan tüm dünyada bir hazırlıkta sevgili, anne, eş, baba ya da çocuklara alınacak olan hediyeler için başladı. Yeni yılda hatıra vermek isteyen kişilerin sıklıkla tercih ettiği hediye türlerinden biri olan kar küresinin anlamı ise, hediye seçecek olan vatandaşlar tarafından merak edilir hale geldi! Peki, kar küresi hediye etmek ne anlama gelir? Kar küresi neden herkes tarafından sevilir? Sevgiliye kar küresi almak ne demektir? İşte, detaylar…

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