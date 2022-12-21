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21 Ara 2022 - 14:51

Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz Aşkında Kritik Gelişme! “Yeniden Yandı Tüm Işıklar!” Yüz Yüze Bile Gelmedikleri Konuşuluyordu Ama…

Baht Oyunu isimli dizide tanışan Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel, birbirlerine karşı bir şeyler hissetmeye başlayınca aşk yaşamaya başlamışlardı. 10 ay kadar süren bir ilişki yaşayan Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz cephesinden gelen kritik gelişme, “Yeniden yandı tüm ışıklar” yorumlarına neden oldu! Yüz yüze bile gelmedikleri konuşulan ikilinin bu hamlesi herkesi şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…