Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz Aşkında Kritik Gelişme! “Yeniden Yandı Tüm Işıklar!” Yüz Yüze Bile Gelmedikleri Konuşuluyordu Ama…
Baht Oyunu isimli dizide tanışan Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel, birbirlerine karşı bir şeyler hissetmeye başlayınca aşk yaşamaya başlamışlardı. 10 ay kadar süren bir ilişki yaşayan Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz cephesinden gelen kritik gelişme, “Yeniden yandı tüm ışıklar” yorumlarına neden oldu! Yüz yüze bile gelmedikleri konuşulan ikilinin bu hamlesi herkesi şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Sosyal medyada yer alan iddialara göre Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz’ın çok sıkı bir şekilde çalışması, aşklarının önüne geçti. Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz çifti, telefonda çok feci bir kavga yaşadı ve yollarını ayırma kararı aldılar. Birkaç aydır yan yana gelmeyen, yüz yüze bakmayan Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz çifti cephesinde bir bomba patladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.