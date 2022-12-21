Müge Anlı’da Stüdyoda İnim İnim İnledi! Zırıl Zırıl Ağladı; Heba Olanın Ardından Yaptıkları… “Utanman Varmış En Azından!”
ATV ekranları bu olayla resmen inim inim inledi. Zırıl zırıl ağlayarak programa katılan Müge Anlı’nın konuğu Twitter’ı salladı. Heba ettiklerinin ardından zırıl zırıl ağlaması birçok kişinin “En azından utanman varmış” yorumlarına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
Geçtiğimiz günlerde Müge Anlı’ya Mehmet ve Tuğba çifti katılmıştı. Mehmet, kardeşinin kendisini dolandırdığını ifade etmişti. Eşinin kanser olduğunu ve tedavi olması için 300 bin lirayı kardeşine verdiğini ifade eden Mehmet, canlı yayında Müge Anlı’dan ve ekibinden yardım istemişti. Ömer isimli gencin parayı aldıktan sonra ortadan kaybolduğunu ifade eden Mehmet, herkesi şok etmişti. Canlı yayına katılan Ömer ise ismini değiştirdiğini ve “Ezel Bayraktar” yaptığını ifade etmişti. Otellerde paraları ezen Ezel Bayraktar, canlı yayında yaptıklarıyla şoku yaşattı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.