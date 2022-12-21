- 21 Ara 2022 - 16:27 G: 21 Ara 2022 - 16:31

Müge Anlı’da Stüdyoda İnim İnim İnledi! Zırıl Zırıl Ağladı; Heba Olanın Ardından Yaptıkları… “Utanman Varmış En Azından!”

ATV ekranları bu olayla resmen inim inim inledi. Zırıl zırıl ağlayarak programa katılan Müge Anlı’nın konuğu Twitter’ı salladı. Heba ettiklerinin ardından zırıl zırıl ağlaması birçok kişinin “En azından utanman varmış” yorumlarına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

Geçtiğimiz günlerde Müge Anlı’ya Mehmet ve Tuğba çifti katılmıştı. Mehmet, kardeşinin kendisini dolandırdığını ifade etmişti. Eşinin kanser olduğunu ve tedavi olması için 300 bin lirayı kardeşine verdiğini ifade eden Mehmet, canlı yayında Müge Anlı’dan ve ekibinden yardım istemişti. Ömer isimli gencin parayı aldıktan sonra ortadan kaybolduğunu ifade eden Mehmet, herkesi şok etmişti. Canlı yayına katılan Ömer ise ismini değiştirdiğini ve “Ezel Bayraktar” yaptığını ifade etmişti. Otellerde paraları ezen Ezel Bayraktar, canlı yayında yaptıklarıyla şoku yaşattı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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21 Ara 2022 - 16:27 Ankara- Yaşam

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