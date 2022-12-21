Müge Anlı’da Stüdyoda İnim İnim İnledi! Zırıl Zırıl Ağladı; Heba Olanın Ardından Yaptıkları… “Utanman Varmış En Azından!”

Geçtiğimiz günlerde Müge Anlı’ya Mehmet ve Tuğba çifti katılmıştı. Mehmet, kardeşinin kendisini dolandırdığını ifade etmişti. Eşinin kanser olduğunu ve tedavi olması için 300 bin lirayı kardeşine verdiğini ifade eden Mehmet, canlı yayında Müge Anlı’dan ve ekibinden yardım istemişti. Ömer isimli gencin parayı aldıktan sonra ortadan kaybolduğunu ifade eden Mehmet, herkesi şok etmişti. Canlı yayına katılan Ömer ise ismini değiştirdiğini ve “Ezel Bayraktar” yaptığını ifade etmişti. Otellerde paraları ezen Ezel Bayraktar, canlı yayında yaptıklarıyla şoku yaşattı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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