AÖL Sınavları İptal Mi Edildi? AÖL Yeniden Yapılacak Mı? MEB’den Son Dakika Açıklaması!

Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı olarak hayata geçirilmiş olan Açık Öğretim Lisesi (AÖL), birkaç yıl öncesine kadar genellikle örgün eğitimden faydalanamayarak lise eğitimini tamamlamak isteyen kişiler tarafından kullanılıyordu. Yapılan birkaç düzenleme sonrasında üniversite sınavlarında ek puan vermeye başlamış olan AÖL, şimdilerde üniversiteye rahat bir şekilde hazırlanmak isteyen öğrencilerin de tercihi haline geldi. Öte yandan geçtiğimiz gün sona eren AÖL sınavlarında bu sene bir sınav iptali durumu yaşandı. Peki, AÖL sınavları iptal mi edildi? AÖL yeniden yapılacak mı? İşte MEB’den son dakika açıklaması…

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