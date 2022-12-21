Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Dairesi Başkanlığı (TOKİ) tarafından gerçekleştirilecek olan ‘İlk Evim İlk İşyerim’ projesinde kura çekimleri devam ediyor. Geçtiğimiz gün kura çekimlerine ilişkin bir açıklama gerçekleştirmiş olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bu kez müjdeyi Ankaralılara verdi! Peki, Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte? Ayaş, Bala, Çamlıdere, Gölbaşı, Kahramankazan, Mamak, Evren, Kızılcahamam, Şereflikoçhisar, Etimesgut, Polatlı ve Sincan TOKİ kura sonuçları 2022 – 2023 tarihi ne zaman? İşte, detaylar…

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