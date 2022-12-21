Özel Okul Zam Oranları Ortaya Çıktı! 2023 Özel Okul Fiyatları Şok Etti! Ankara Özel Okul Fiyatları Belli Oldu Mu?

Yeni yıl öncesinde merak uyandıran konulardan biri de özel okulların yeni eğitim ve öğretim dönemi için biçecekleri fiyatlandırma politikası olmaya başladı. Çocuklarının daha kompleks bir eğitim alabilmesi için özel okullara ciddi paralar ödeyen veliler, yeniden değerleme oranının yüzde 121,93 oranında çıkmasının ardından tedirginlik taşır hale geldi. Peki, özel okul zam oranları ortaya çıktı mı? 2023 özel okul fiyatları ne kadar? Ankara özel okul fiyatları belli oldu mu? İşte, detaylar…

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