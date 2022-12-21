Özel Okul Zam Oranları Ortaya Çıktı! 2023 Özel Okul Fiyatları Şok Etti! Ankara Özel Okul Fiyatları Belli Oldu Mu?
Yeni yıl öncesinde merak uyandıran konulardan biri de özel okulların yeni eğitim ve öğretim dönemi için biçecekleri fiyatlandırma politikası olmaya başladı. Çocuklarının daha kompleks bir eğitim alabilmesi için özel okullara ciddi paralar ödeyen veliler, yeniden değerleme oranının yüzde 121,93 oranında çıkmasının ardından tedirginlik taşır hale geldi. İşte özel okul fiyatları ile ilgili son detaylar...
Yeni yıl öncesinde merak uyandıran konulardan biri de özel okulların yeni eğitim ve öğretim dönemi için biçecekleri fiyatlandırma politikası olmaya başladı. Çocuklarının daha kompleks bir eğitim alabilmesi için özel okullara ciddi paralar ödeyen veliler, yeniden değerleme oranının yüzde 121,93 oranında çıkmasının ardından tedirginlik taşır hale geldi. Peki, özel okul zam oranları ortaya çıktı mı? 2023 özel okul fiyatları ne kadar? Ankara özel okul fiyatları belli oldu mu? İşte, detaylar…
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21 Ara 2022 - 16:49 - Eğitim
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.