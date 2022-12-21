- 21 Ara 2022 - 16:49 G: 21 Ara 2022 - 16:52

Özel Okul Zam Oranları Ortaya Çıktı! 2023 Özel Okul Fiyatları Şok Etti! Ankara Özel Okul Fiyatları Belli Oldu Mu?

Yeni yıl öncesinde merak uyandıran konulardan biri de özel okulların yeni eğitim ve öğretim dönemi için biçecekleri fiyatlandırma politikası olmaya başladı. Çocuklarının daha kompleks bir eğitim alabilmesi için özel okullara ciddi paralar ödeyen veliler, yeniden değerleme oranının yüzde 121,93 oranında çıkmasının ardından tedirginlik taşır hale geldi. İşte özel okul fiyatları ile ilgili son detaylar...

Yeni yıl öncesinde merak uyandıran konulardan biri de özel okulların yeni eğitim ve öğretim dönemi için biçecekleri fiyatlandırma politikası olmaya başladı. Çocuklarının daha kompleks bir eğitim alabilmesi için özel okullara ciddi paralar ödeyen veliler, yeniden değerleme oranının yüzde 121,93 oranında çıkmasının ardından tedirginlik taşır hale geldi. Peki, özel okul zam oranları ortaya çıktı mı? 2023 özel okul fiyatları ne kadar? Ankara özel okul fiyatları belli oldu mu? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

21 Ara 2022 - 16:49 - Eğitim

# EĞİTİM HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
AÖL Sınavları İptal Mi Edildi? AÖL Yeniden Yapılacak Mı? MEB’den Son Dakika Açıklaması! mask
AÖL Sınavları İptal Mi Edildi? AÖL Yeniden Yapılacak Mı? MEB’den Son Dakika Açıklaması!
ALES 2022/3 Sonuçları Açıklandı! İşte ÖSYM Sonuç Sorgulama Ekranı... mask
ALES 2022/3 Sonuçları Açıklandı! İşte ÖSYM Sonuç Sorgulama Ekranı...
Ara Tatil Ne Zaman Başlayacak? Ara Tatilin Başlama ve Bitiş Zamanı Ne Zaman? mask
Ara Tatil Ne Zaman Başlayacak? Ara Tatilin Başlama ve Bitiş Zamanı Ne Zaman?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Çocuklara Eğitim Paketi... mask
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Çocuklara Eğitim Paketi...
Çocuğunuz Okula Dönüş Stresi Yaşıyorsa Önce Nedenini Araştırın! mask
Çocuğunuz Okula Dönüş Stresi Yaşıyorsa Önce Nedenini Araştırın!
Okul Öncesi Son 1 Hafta! İşte Çocukları Okula Hazırlamanın 6 Etkili Yolu! mask
Okul Öncesi Son 1 Hafta! İşte Çocukları Okula Hazırlamanın 6 Etkili Yolu!
Dar Gelirli Ailelere Müjde! 1.300 TL Kırtasiye Desteği! Okul Öncesi Düşük Gelirli Tüm Ailelere 1.300 TL Kırtasiye Yardımı! mask
Dar Gelirli Ailelere Müjde! 1.300 TL Kırtasiye Desteği! Okul Öncesi Düşük Gelirli Tüm Ailelere 1.300 TL Kırtasiye Yardımı!
Okulların Açılmasına Kaç Gün Kaldı 2022? Okullar Ne Zaman Açılacak? Tatil Ne Zaman Bitiyor? mask
Okulların Açılmasına Kaç Gün Kaldı 2022? Okullar Ne Zaman Açılacak? Tatil Ne Zaman Bitiyor?
Şok Market’ten Okul Defteri, Kalem, Silgi, Boya ve Okul Çantalarında Dev İndirim! Hepsi 9,90 TL, 12,90 TL, 14,90 TL’den Satışa Sunuluyor! ŞOK Kırtasiye Ürün Fiyatları 2022 mask
Şok Market’ten Okul Defteri, Kalem, Silgi, Boya ve Okul Çantalarında Dev İndirim! Hepsi 9,90 TL, 12,90 TL, 14,90 TL’den Satışa Sunuluyor! ŞOK Kırtasiye Ürün Fiyatları 2022
Okulların Tatil Olacağı Tarihler Belli Oldu! 2022-2023 Öğretim Yılında Ara Tatil, Yarıyıl Tatili ve 15 Tatil Hangi Tarihte? Okullar Ne Zaman Kapanacak… mask
Okulların Tatil Olacağı Tarihler Belli Oldu! 2022-2023 Öğretim Yılında Ara Tatil, Yarıyıl Tatili ve 15 Tatil Hangi Tarihte? Okullar Ne Zaman Kapanacak…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara TOKİ Kura Çekimi Ne Zaman, Hangi Tarihte? Ayaş, Bala, Çamlıdere, Gölbaşı, Kahramankazan, Mamak, Evren, Kızılcahamam, Şereflikoçhisar, Etimesgut, Polatlı Ve Sincan TOKİ Kura Sonuçları 2022 - 2023 Tarihi Ne Zaman? mask
Ankara TOKİ Kura Çekimi Ne Zaman, Hangi Tarihte? Ayaş, Bala, Çamlıdere, Gölbaşı, Kahramankazan, Mamak, Evren, Kızılcahamam, Şereflikoçhisar, Etimesgut, Polatlı Ve Sincan TOKİ Kura Sonuçları 2022 - 2023 Tarihi Ne Zaman?
AÖL Sınavları İptal Mi Edildi? AÖL Yeniden Yapılacak Mı? MEB’den Son Dakika Açıklaması! mask
AÖL Sınavları İptal Mi Edildi? AÖL Yeniden Yapılacak Mı? MEB’den Son Dakika Açıklaması!
Müge Anlı’da Stüdyoda İnim İnim İnledi! Zırıl Zırıl Ağladı; Heba Olanın Ardından Yaptıkları… “Utanman Varmış En Azından!” mask
Müge Anlı’da Stüdyoda İnim İnim İnledi! Zırıl Zırıl Ağladı; Heba Olanın Ardından Yaptıkları… “Utanman Varmış En Azından!”
Hadise’den Boşanma Sonrasında İlk Karar! Seda Sayan Kıskançlığından Çatır Çatır Çatlayacak! 2.5 Milyon Lira Ödeyip Öyle Bir Şey Yaptı Ki… mask
Hadise’den Boşanma Sonrasında İlk Karar! Seda Sayan Kıskançlığından Çatır Çatır Çatlayacak! 2.5 Milyon Lira Ödeyip Öyle Bir Şey Yaptı Ki…
Kurtlar Vadisi Dizisinin Başlangıç Tarihi Belli Oldu! Polat Alemdar ve Süleyman Çakır Bir Arada! Çekimlerin Başlamasına Ramak Var… mask
Kurtlar Vadisi Dizisinin Başlangıç Tarihi Belli Oldu! Polat Alemdar ve Süleyman Çakır Bir Arada! Çekimlerin Başlamasına Ramak Var…
Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz Aşkında Kritik Gelişme! “Yeniden Yandı Tüm Işıklar!” Yüz Yüze Bile Gelmedikleri Konuşuluyordu Ama… mask
Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz Aşkında Kritik Gelişme! “Yeniden Yandı Tüm Işıklar!” Yüz Yüze Bile Gelmedikleri Konuşuluyordu Ama…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL