Ankara’da Hangi Ünlünün 2023 Yılbaşı Programı Var? Ankara Yılbaşı Konseri ve Biletleri Ne Kadar? Yılbaşında Hangi Ünlü Nerede Sahne Alacak?
Her sene olduğu gibi bu sene de yaklaşan yılbaşı öncesi, hangi ünlünün hangi sahnede çıkacağı merak konusu haline geldi. Ankaralıların da pek çok konser ve etkinlik ile buluşacağı yılbaşı eğlencesinde ünlülerin adresleri bir bir belli olmaya başlarken; yılbaşı eğlencelerinin ücretleri de netlik kazanmaya başladı. İşte Ankara'da sahne alacak ünlüler ve detayları....
Her sene olduğu gibi bu sene de yaklaşan yılbaşı öncesi, hangi ünlünün hangi sahnede çıkacağı merak konusu haline geldi. Ankaralıların da pek çok konser ve etkinlik ile buluşacağı yılbaşı eğlencesinde ünlülerin adresleri bir bir belli olmaya başlarken; yılbaşı eğlencelerinin ücretleri de netlik kazanmaya başladı. Peki, Ankara’da hangi ünlünün 2023 yılbaşı programı var? Ankara yılbaşı konseri ve biletleri ne kadar? Yılbaşında hangi ünlü nerede sahne alacak? İşte, detaylar…
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21 Ara 2022 - 16:51 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.