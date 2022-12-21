Her sene olduğu gibi bu sene de yaklaşan yılbaşı öncesi, hangi ünlünün hangi sahnede çıkacağı merak konusu haline geldi. Ankaralıların da pek çok konser ve etkinlik ile buluşacağı yılbaşı eğlencesinde ünlülerin adresleri bir bir belli olmaya başlarken; yılbaşı eğlencelerinin ücretleri de netlik kazanmaya başladı. Peki, Ankara’da hangi ünlünün 2023 yılbaşı programı var? Ankara yılbaşı konseri ve biletleri ne kadar? Yılbaşında hangi ünlü nerede sahne alacak? İşte, detaylar…

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