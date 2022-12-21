Müge Anlı’dan Tir Tir Titreten İtiraf! “Yapımcı Programdan Ayrılmamı İstedi!” Canlı Yayında Öyle Bir Şey Dedi Ki…

Gündüz kuşağının sevilen yüzü Müge Anlı, ATV ekranlarından hazırlayıp sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programının geçtiğimiz gün 3000. bölümünü ekranlara getirdi. Canlı olarak sunulan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 3000. bölümü aynı zamanda ünlü sunucunun doğum gününe denk geldi. O esnada kendisini tebrik etmeye gelen yapımcı Mustafa Çam ile sohbet eden Müge Anlı, şimdiye kadar açıklamadığı bir itirafta bulundu! Peki, Müge Anlı neyi itiraf etti? Müge Anlı ne dedi? Müge Anlı’nın itirafı sosyal medyada nasıl yankılandı? İşte, detaylar…

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