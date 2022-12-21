Müge Anlı’dan Tir Tir Titreten İtiraf! “Yapımcı Programdan Ayrılmamı İstedi!” Canlı Yayında Öyle Bir Şey Dedi Ki…
Gündüz kuşağının sevilen yüzü Müge Anlı, ATV ekranlarından hazırlayıp sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programının geçtiğimiz gün 3000. bölümünü ekranlara getirdi. Canlı olarak sunulan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 3000. bölümü aynı zamanda ünlü sunucunun doğum gününe denk geldi. O esnada kendisini tebrik etmeye gelen yapımcı Mustafa Çam ile sohbet eden Müge Anlı, şimdiye kadar açıklamadığı bir itirafta bulundu! İşte detaylar...
Gündüz kuşağının sevilen yüzü Müge Anlı, ATV ekranlarından hazırlayıp sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programının geçtiğimiz gün 3000. bölümünü ekranlara getirdi. Canlı olarak sunulan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 3000. bölümü aynı zamanda ünlü sunucunun doğum gününe denk geldi. O esnada kendisini tebrik etmeye gelen yapımcı Mustafa Çam ile sohbet eden Müge Anlı, şimdiye kadar açıklamadığı bir itirafta bulundu! Peki, Müge Anlı neyi itiraf etti? Müge Anlı ne dedi? Müge Anlı’nın itirafı sosyal medyada nasıl yankılandı? İşte, detaylar…
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21 Ara 2022 - 16:56 - Müge Anlı Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.