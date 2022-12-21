Uludağ Teleferik Fiyatlarına Olağanüstü Zam! 2023 Uludağ Teleferik Fiyatları Ne Kadar Oldu? Öğrenci ve Tam Teleferik Fiyatları…
Kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan Bursa’nın Uludağ’ı bu kışın da gözdesi olmayı başardı. Özellikle yılbaşında yoğun bir talep görmesi beklenen Uludağ’dan kış tatili sevenlerine kötü bir haber geldi. Yılbaşından önce zammı alan Uludağ Teleferik fiyatları, bugün itibariyle güncel halinden hizmet vermeye başladı. İşte Uludağ Teleferik fiyatları ile ilgili merak ediln tüm detaylar...
Kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan Bursa’nın Uludağ’ı bu kışın da gözdesi olmayı başardı. Özellikle yılbaşında yoğun bir talep görmesi beklenen Uludağ’dan kış tatili sevenlerine kötü bir haber geldi. Yılbaşından önce zammı alan Uludağ Teleferik fiyatları, bugün itibariyle güncel halinden hizmet vermeye başladı. Peki, Uludağ teleferik fiyatlarına zam mı geldi? 2023 Uludağ teleferik fiyatları ne kadar oldu? İşte Uludağ öğrenci ve tam teleferik fiyatları…
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21 Ara 2022 - 17:00 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.