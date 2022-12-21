- 21 Ara 2022 - 17:00 G: 21 Ara 2022 - 17:05

Uludağ Teleferik Fiyatlarına Olağanüstü Zam! 2023 Uludağ Teleferik Fiyatları Ne Kadar Oldu? Öğrenci ve Tam Teleferik Fiyatları…

Kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan Bursa’nın Uludağ’ı bu kışın da gözdesi olmayı başardı. Özellikle yılbaşında yoğun bir talep görmesi beklenen Uludağ’dan kış tatili sevenlerine kötü bir haber geldi. Yılbaşından önce zammı alan Uludağ Teleferik fiyatları, bugün itibariyle güncel halinden hizmet vermeye başladı. İşte Uludağ Teleferik fiyatları ile ilgili merak ediln tüm detaylar...

Kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan Bursa’nın Uludağ’ı bu kışın da gözdesi olmayı başardı. Özellikle yılbaşında yoğun bir talep görmesi beklenen Uludağ’dan kış tatili sevenlerine kötü bir haber geldi. Yılbaşından önce zammı alan Uludağ Teleferik fiyatları, bugün itibariyle güncel halinden hizmet vermeye başladı. Peki, Uludağ teleferik fiyatlarına zam mı geldi? 2023 Uludağ teleferik fiyatları ne kadar oldu? İşte Uludağ öğrenci ve tam teleferik fiyatları…

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21 Ara 2022 - 17:00 - Gündem

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