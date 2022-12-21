- 21 Ara 2022 - 22:13

64'lük Banu Alkan’dan Bebek Müjdesi! Düğünü İçin Gün Sayıyordu; Öyle Bir Şey Yapmış Ki… Meğer Dondurmuş! “Yeni Afrodit Yolda!”

Daha önce seslendirdiği bir şarkı nedeniyle davalık olan Banu Alkan, bir süredir davaya ilişkin gelişmeler ile gündem oluyordu. Bu kez bambaşka bir haber ile gündeme gelen Banu Alkan, evlilik hazırlığı içerisinde olduğu Kemal Yıldız ile ilgili konuştu. Banu Alkan’dan gelen ‘bebek açıklaması’ ise, gündemlere bomba gibi düştü! İşte detaylar...

Daha önce seslendirdiği bir şarkı nedeniyle davalık olan Banu Alkan, bir süredir davaya ilişkin gelişmeler ile gündem oluyordu. Bu kez bambaşka bir haber ile gündeme gelen Banu Alkan, evlilik hazırlığı içerisinde olduğu Kemal Yıldız ile ilgili konuştu. Banu Alkan’dan gelen ‘bebek açıklaması’ ise, gündemlere bomba gibi düştü! Peki, Banu Alkan ile Kemal Yıldız evleniyor mu, ne zaman evlenecek? Banu Alkan bebek mi bekliyor, hamile mi? Banu Alkan, hamilelik ile ilgili ne dedi? İşte, detaylar…

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21 Ara 2022 - 22:13 - Magazin

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