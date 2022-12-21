Kolaya Olağanüstü Zam! Sosyal Medya Bunu Konuşuyor! 2,5 Litre Kola Tam Tamına… Alabilen Zengin Sayılır!
Yemeklerin vazgeçilmez yancılarından biri olan kola, alınamayacak fiyatlara son zammı ile birlikte ulaştı. Yaklaşık yüzde 50 oranında artış yaşamış olan kolanın yeni fiyatını duyuran isim Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş oldu. Başkan Aybaş’tan gelen açıklamalar sonrası, sosyal medya platformlarında ise tartışma başladı! İşte kola zammı ile ilgili son detaylar...
Yemeklerin vazgeçilmez yancılarından biri olan kola, alınamayacak fiyatlara son zammı ile birlikte ulaştı. Yaklaşık yüzde 50 oranında artış yaşamış olan kolanın yeni fiyatını duyuran isim Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş oldu. Başkan Aybaş’tan gelen açıklamalar sonrası, sosyal medya platformlarında ise tartışma başladı! Peki, kola ne kadar, kaç TL? 2023 kola fiyatı ne kadar olacak? Kolaya zam mı geldi, ne kadar zam geldi? İşte, detaylar…
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21 Ara 2022 - 17:06 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.