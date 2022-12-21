Didem Soydan’ın Bornozlu Paylaşımı Yürekleri Hoplattı! Saçını, Başını Değiştirip… “Buralar Alev Alev!” Görenler Dibi Düştü!
Podyumların havalı isimlerinden biri olan Didem Soydan, geçtiğimiz gün herkesi şaşırtan bir hamle yaptı. İmajında değişikliğe giden Didem Soydan, yeni hali ile kamera karşısına geçti. Sosyal medya hesabından paylaştığı yeni imajı ile sosyal medya kullanıcılarının gündemine oturan Didem Soydan’a ilginç yorumlar da geldi! İşte Didem Soydan ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Podyumların havalı isimlerinden biri olan Didem Soydan, geçtiğimiz gün herkesi şaşırtan bir hamle yaptı. İmajında değişikliğe giden Didem Soydan, yeni hali ile kamera karşısına geçti. Sosyal medya hesabından paylaştığı yeni imajı ile sosyal medya kullanıcılarının gündemine oturan Didem Soydan’a ilginç yorumlar da geldi! Peki, Didem Soydan ne paylaştı? Didem Soydan nasıl bir imaj değişikliğine gitti? Didem Soydan’ın imaj değişikliği nasıl karşılandı? İşte, detaylar…
21 Ara 2022 - 17:10 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.