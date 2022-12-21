Didem Soydan’ın Bornozlu Paylaşımı Yürekleri Hoplattı! Saçını, Başını Değiştirip… “Buralar Alev Alev!” Görenler Dibi Düştü!

Podyumların havalı isimlerinden biri olan Didem Soydan, geçtiğimiz gün herkesi şaşırtan bir hamle yaptı. İmajında değişikliğe giden Didem Soydan, yeni hali ile kamera karşısına geçti. Sosyal medya hesabından paylaştığı yeni imajı ile sosyal medya kullanıcılarının gündemine oturan Didem Soydan’a ilginç yorumlar da geldi! Peki, Didem Soydan ne paylaştı? Didem Soydan nasıl bir imaj değişikliğine gitti? Didem Soydan’ın imaj değişikliği nasıl karşılandı? İşte, detaylar…