Defne Samyeli İç Gösteren Bikinisiyle Alev Alev Yaktı! İncecik Beli, Karın Kasları Görenlerin İçini Eritti! "Biri Acil İtfaiye Çağırsın!" Daracık Üstüyle...

İki kız annesi 50 yaşındaki güzeller güzeli sanatçı Defne Samyeli’den gelen iddialı pozlar sosyal medyayı adeta yangın yerine çevirdi. Yaptığı her paylaşım olay olan ünlü sanatçıdan bu kez de bikinili paylaşımlar arka arkaya geldi. Bakanın dönüp bir daha baktığı bu fotoğrafları sizler için mercek altına aldık. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm detay ve ayrıntılar!

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