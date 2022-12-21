Defne Samyeli İç Gösteren Bikinisiyle Alev Alev Yaktı! İncecik Beli, Karın Kasları Görenlerin İçini Eritti! "Biri Acil İtfaiye Çağırsın!" Daracık Üstüyle...
Güzelliği ile herkesi büyüleyen ünlü sanatçı Defne Samyeli 50 yaşında olmasına rağmen yarı yaşındakilere taş çıkartıyor. İç gösteren bembeyaz bikinisiyle alev alev yakan ünlü sanatçının karın kaslarını görenlerinse için eridi. Daracık üstüyle yürekleri hoplatan Samyeli’den gelen paylaşımları sizler için mercek altına aldık.
İki kız annesi 50 yaşındaki güzeller güzeli sanatçı Defne Samyeli’den gelen iddialı pozlar sosyal medyayı adeta yangın yerine çevirdi. Yaptığı her paylaşım olay olan ünlü sanatçıdan bu kez de bikinili paylaşımlar arka arkaya geldi. Bakanın dönüp bir daha baktığı bu fotoğrafları sizler için mercek altına aldık. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm detay ve ayrıntılar!
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.