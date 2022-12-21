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21 Ara 2022 - 17:48

Gelin Evi’nden Skandal Görüntüler! “Eşi Boşarsa Şaşırmam!” Canlı Yayına Öyle Bir Şey Yaşandı Ki, Twitter Yıkılıyor! Neler Oldu Neler…

Show TV ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Gelin Evi’nden skandal bir görüntü ekranlara geldi. “Eşi boşarsa şaşırmam” yorumlarını alan bu durum bir de canlı yayında yaşanınca Twitter resmen yıkıldı. Gündem olan bu olay, adeta Gelin Evi tarihine kazındı. İşte merak edilen tüm detaylar…