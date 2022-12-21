Gelin Evi’nden Skandal Görüntüler! “Eşi Boşarsa Şaşırmam!” Canlı Yayına Öyle Bir Şey Yaşandı Ki, Twitter Yıkılıyor! Neler Oldu Neler…
Show TV ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Gelin Evi’nden skandal bir görüntü ekranlara geldi. “Eşi boşarsa şaşırmam” yorumlarını alan bu durum bir de canlı yayında yaşanınca Twitter resmen yıkıldı. Gündem olan bu olay, adeta Gelin Evi tarihine kazındı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Mutlu yuvalarını, tarzlarını ve hünerlerini sergilemek isteyen 5 gelin adayının her hafta bulunduğu Gelin Evi yarışması, reytinglerde izleme rekorları kırıyordu. Her bölümde ayrı bir skandalın yaşandığı Gelin Evi, bu kez bambaşka bir olaya imzasını attı. Gelinlerden bir tanesi, canlı yayına katılmış haliyle ağızları açık bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.