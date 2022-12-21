Kadırgalı Gömleğinin Düğmelerini Açtı; Sütyenini Gösterdi! Simli İç Çamaşırı Instagram'da Yangın Çıkardı! "Çağlar Ökten Etkisi!" Taş Çatlasın 35 Gibi...

Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle ekranlarda ve sahnelerde fırtınalar estiren ünlü sanatçı Seda Sayan görenleri kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Yaptırdığı estetik operasyonlar ve incelme işlemleriyle gün geçtikçe daha da gençleşen Sayan, hafta içi her sabah programda giydiği kıyafetlerle akılları başlardan almaya da devam ediyor. İşte ortalığı yangın yerine çeviren o kombin ve paylaşım!

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