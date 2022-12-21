Kadırgalı Gömleğinin Düğmelerini Açtı; Sütyenini Gösterdi! Simli İç Çamaşırı Instagram'da Yangın Çıkardı! "Çağlar Ökten Etkisi!" Taş Çatlasın 35 Gibi...
Ünlü sanatçı Seda Sayan, gömleğinin düğmelerini açmasıyla Instagram’da yangınlar çıkardı. Sütyenini gösteren Kadırgalı’nın simli iç çamaşırı kısa sürede sosyal medya ve magazin gündemine bomba gibi düşerken Çağlar Ökten etkisi olduğuna dair gelen yorumlarsa herkesi şaşkına çevirdi. Peki, neler oluyor? İşte yürekleri yerinden hoplatan o paylaşım!
Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle ekranlarda ve sahnelerde fırtınalar estiren ünlü sanatçı Seda Sayan görenleri kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Yaptırdığı estetik operasyonlar ve incelme işlemleriyle gün geçtikçe daha da gençleşen Sayan, hafta içi her sabah programda giydiği kıyafetlerle akılları başlardan almaya da devam ediyor. İşte ortalığı yangın yerine çeviren o kombin ve paylaşım!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.