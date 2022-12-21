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21 Ara 2022 - 18:33

Kısmetse Olur Yaren’in Yatak Pozu Yayınlandı! Kum Saati Gibi Fiziğiyle Yangınları Çıkardı; Sere Serpe… Instagram Cayır Cayır Yanıyor!

Youtube ekranlarında fırtınalar estiren Kısmetse Olur’da bulunan Yaren Dağ’ın yatak pozları ortalığın çok fena karışmasına neden oldu. Kum saati gibi fiziğiyle yangınları çıkaran Kısmetse Olur’un fenomen yarışmacısı, sere serpe uzanıp herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu. İşte Instagram’da yangınlar çıkaran o pozlar…