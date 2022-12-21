- 21 Ara 2022 - 18:33 G: 21 Ara 2022 - 18:48

Kısmetse Olur Yaren’in Yatak Pozu Yayınlandı! Kum Saati Gibi Fiziğiyle Yangınları Çıkardı; Sere Serpe… Instagram Cayır Cayır Yanıyor!

Youtube ekranlarında fırtınalar estiren Kısmetse Olur’da bulunan Yaren Dağ’ın yatak pozları ortalığın çok fena karışmasına neden oldu. Kum saati gibi fiziğiyle yangınları çıkaran Kısmetse Olur’un fenomen yarışmacısı, sere serpe uzanıp herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu. İşte Instagram’da yangınlar çıkaran o pozlar…

9 erkek 9 kadın yarışmacının bulunduğu Kısmetse Olur yarışması, 12 Aralık itibariyle Youtube ekranlarda yayınlanmaya başlamıştı. Yarışmanın her bölümü fırtınalar estiriyordu. Kaan Seyhan’ın elenmesinin ardından yarışmaya Furkan Can Ağca katılmıştı. Yarışmacılardan biri olan Yaren Dağ’ın sosyal medyada yayılan yatak görüntüleri nefesleri kesti. İşte merak edilenler…

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21 Ara 2022 - 18:33 Ankara- Yaşam

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