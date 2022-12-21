Kısmetse Olur Yaren’in Yatak Pozu Yayınlandı! Kum Saati Gibi Fiziğiyle Yangınları Çıkardı; Sere Serpe… Instagram Cayır Cayır Yanıyor!
Youtube ekranlarında fırtınalar estiren Kısmetse Olur’da bulunan Yaren Dağ’ın yatak pozları ortalığın çok fena karışmasına neden oldu. Kum saati gibi fiziğiyle yangınları çıkaran Kısmetse Olur’un fenomen yarışmacısı, sere serpe uzanıp herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu. İşte Instagram’da yangınlar çıkaran o pozlar…
9 erkek 9 kadın yarışmacının bulunduğu Kısmetse Olur yarışması, 12 Aralık itibariyle Youtube ekranlarda yayınlanmaya başlamıştı. Yarışmanın her bölümü fırtınalar estiriyordu. Kaan Seyhan’ın elenmesinin ardından yarışmaya Furkan Can Ağca katılmıştı. Yarışmacılardan biri olan Yaren Dağ’ın sosyal medyada yayılan yatak görüntüleri nefesleri kesti. İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.