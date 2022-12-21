- 21 Ara 2022 - 20:55

Esra Erol’da Mideleri Bulandıran Yasak Aşk! Bebeğinin Babası Komşusu Çıkınca Sevinçten Halay Çekti! Müstehcen ve Cinsel İçerikli Mesajlar…

ATV Ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Esra Erol’da da mideleri bulandıran bir yasak aşk patlak verdi. Bebeğinin babası, kendisinden 28 yaş büyük komşusu çıkınca canlı yayında sevinçten halay çekti. Tüm bunların üstüne bir de müstehcen ve cinsel içerikli mesajlar yayınlandı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Canlı yayına katılan Ferdi isimli genç adam, eşinin evi terk ettiğini ve eşinden 28 yaş büyük olan komşusu Cengiz’le kaçtığını ifade etmiş, Esra Erol’dan yardım istemişti. Bunun üzerine Ferdi’nin eşi Esra canlı yayına bağlanmış ve böyle bir şeyin olmadığını ısrarla dile getirmişti. Çok geçmeden ekip, Esra’yı canlı yayına getirmişti. Canlı yayına gelen yalnızca Esra değil, komşu Cengiz’di. Ne olduysa bu olanlardan sonra oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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21 Ara 2022 - 20:55 Ankara- Yaşam

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