Esra Erol’da Mideleri Bulandıran Yasak Aşk! Bebeğinin Babası Komşusu Çıkınca Sevinçten Halay Çekti! Müstehcen ve Cinsel İçerikli Mesajlar…

Canlı yayına katılan Ferdi isimli genç adam, eşinin evi terk ettiğini ve eşinden 28 yaş büyük olan komşusu Cengiz’le kaçtığını ifade etmiş, Esra Erol’dan yardım istemişti. Bunun üzerine Ferdi’nin eşi Esra canlı yayına bağlanmış ve böyle bir şeyin olmadığını ısrarla dile getirmişti. Çok geçmeden ekip, Esra’yı canlı yayına getirmişti. Canlı yayına gelen yalnızca Esra değil, komşu Cengiz’di. Ne olduysa bu olanlardan sonra oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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