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21 Ara 2022 - 21:26

Kısmetse Olur Tolga’nın Mastürbasyon Videosu Ortalığı Karıştırdı! Aybüke Bu Rezilliğe Dayanamaz; Kalpten Gider! “Kesin Çakal Yayınladı!” Neler Oluyor?

Youtube ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olmayı başarmış olan Kısmetse Olur’da yakışıklılığıyla ön plana çıkan Tolga Kandemir’in mastürbasyon videosu sosyal medyayı salladı! Aybüke’yle bir aşk yaşayan Tolga’nın bu videosu yankı uyandırdı. Bu videodan sonra Aybüke’nin kalpten gideceği düşünülürken; “Kesin Çakal yayınlıyor” yorumları yapıldı! Peki, neler oluyor?