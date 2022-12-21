- 21 Ara 2022 - 21:26 G: 21 Ara 2022 - 21:40

Kısmetse Olur Tolga’nın Mastürbasyon Videosu Ortalığı Karıştırdı! Aybüke Bu Rezilliğe Dayanamaz; Kalpten Gider! “Kesin Çakal Yayınladı!” Neler Oluyor?

Youtube ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olmayı başarmış olan Kısmetse Olur’da yakışıklılığıyla ön plana çıkan Tolga Kandemir’in mastürbasyon videosu sosyal medyayı salladı! Aybüke’yle bir aşk yaşayan Tolga’nın bu videosu yankı uyandırdı. Bu videodan sonra Aybüke’nin kalpten gideceği düşünülürken; “Kesin Çakal yayınlıyor” yorumları yapıldı! Peki, neler oluyor?

5 yıl aradan sonra ilk kez ekranlara gelen Kısmetse Olur yarışmasında 9 kadın yarışmacı 9 erkek yarışmacı boy gösteriyordu. Yeni aşkların yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladığı Kısmetse Olur’da kavgalar ve entrikalarda gündem yaratıyordu. Yarışmanın daha ilk bölümlerinde Tolga ve Aybüke arasındaki kıvılcım ateşlenmiş ve ikili bir aşk yaşamaya başlamıştı. Yarışmacı Tolga’nın mastürbasyon videosu ise ortalığı karıştırdı. İşte merak edilenler…

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21 Ara 2022 - 21:26 Ankara- Magazin

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