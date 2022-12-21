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21 Ara 2022 - 21:59

Bir Bardak İçine Ne Hastalık Uğruyor Ne Bela! Boğaz Ağrısı, Kabızlık ve Regl Ağrısına Birebir… Öğrenenler Başının Ucundan Eksik Etmiyor!

Soğuk kış günlerinin kapıya dayanmasının ardından hastalıklarda artış yaşandı. Bunun üzerine birçok kişi salgından ve sağlık sorunlarından koruyacak ürünler için araştırmalara başladı. Bizlerde Haberler Ankara ailesi olarak; sizlere bir bardağı tam bir şifa bombası olan ayva çayının tarifini hazırlamak istedik. Sadece soğuk algınlıklarına değil; boğaz ağrısına, kabızlığa ve regl ağrısına birebir olan bu içecek sayesinde her gün sağlıkla uyanacaksınız! İşte merak edilen tüm detaylar…