- 21 Ara 2022 - 22:27 G: 21 Ara 2022 - 22:56

2023 Yaşlılık Maaşlarına Zam Üzerine Zam! 2 Bin Lirayı Aşıp Gidecek; 3 Ayda Bir Maaş Gibi Ödenecek! Milyonlarca Kişinin Gözü Kulağı…

2023 yılına girmeye sayılı günler kala; milyonların gözü kulağı resmen bu habere çevrildi. Zam üzerine zam alan yaşlılık maaşının ne kadar olacağı açıklandı. 2 bin lirayı aşıp geçecek olan yaşlılık maaşı; 2022 yılında olduğu gibi 3 ayda bir tıkır tıkır ödenmeye başlayacak. Milyonlarca kişinin gözünü kulağını çevirdiği bu haberin detaylarını Haberler Ankara olarak sizlere hazırladık. İşte merak edilen tüm detaylar…

Belli bir yaşa gelmiş kişilerin alabildiği yaşlılık maaşı; 2022 yılında 1.684 TL olarak her 3 ayda bir yatırılıyordu. Gerekli şartları sağlayan herkesin aldığı bu maaş için 2023 yılında da düzenlemeye gidilecek. Peki, yaşlılık maaşı ne kadar olacak?

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21 Ara 2022 - 22:27 Ankara- Yaşam

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