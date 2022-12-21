2023 Yaşlılık Maaşlarına Zam Üzerine Zam! 2 Bin Lirayı Aşıp Gidecek; 3 Ayda Bir Maaş Gibi Ödenecek! Milyonlarca Kişinin Gözü Kulağı…
2023 yılına girmeye sayılı günler kala; milyonların gözü kulağı resmen bu habere çevrildi. Zam üzerine zam alan yaşlılık maaşının ne kadar olacağı açıklandı. 2 bin lirayı aşıp geçecek olan yaşlılık maaşı; 2022 yılında olduğu gibi 3 ayda bir tıkır tıkır ödenmeye başlayacak. Milyonlarca kişinin gözünü kulağını çevirdiği bu haberin detaylarını Haberler Ankara olarak sizlere hazırladık. İşte merak edilen tüm detaylar…
Belli bir yaşa gelmiş kişilerin alabildiği yaşlılık maaşı; 2022 yılında 1.684 TL olarak her 3 ayda bir yatırılıyordu. Gerekli şartları sağlayan herkesin aldığı bu maaş için 2023 yılında da düzenlemeye gidilecek. Peki, yaşlılık maaşı ne kadar olacak?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.