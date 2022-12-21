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21 Ara 2022 - 22:27

2023 Yaşlılık Maaşlarına Zam Üzerine Zam! 2 Bin Lirayı Aşıp Gidecek; 3 Ayda Bir Maaş Gibi Ödenecek! Milyonlarca Kişinin Gözü Kulağı…

2023 yılına girmeye sayılı günler kala; milyonların gözü kulağı resmen bu habere çevrildi. Zam üzerine zam alan yaşlılık maaşının ne kadar olacağı açıklandı. 2 bin lirayı aşıp geçecek olan yaşlılık maaşı; 2022 yılında olduğu gibi 3 ayda bir tıkır tıkır ödenmeye başlayacak. Milyonlarca kişinin gözünü kulağını çevirdiği bu haberin detaylarını Haberler Ankara olarak sizlere hazırladık. İşte merak edilen tüm detaylar…