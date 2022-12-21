Yalı Çapkını 15. Bölüm İfşa Edildi! Önce Seyranla Öpüştü Sonra! "Ben Hazırım Ferit” Senarist Linç Üzerine Linç Yiyor…
STAR TV Ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olmayı başaran Yalı Çapkını dizisinin 15. bölümünden bir sahne ifşa edildi. Seyran’la tutkulu bir öpüşme yaşayan Ferit’in son olarak yaptıkları ise “Allah belanı versin Ferit” yorumlarına neden oldu. Senaristin linç linç yediği bu anlar; Twitterı salladı geçti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Camdaki Kız, Masumlar Apartmanı, Kırmızı Oda gibi birbirinden başarılı dizi gibi gerçek bir hikayeden uyarlanıp ekranlara gelen Yalı Çapkını dizisi, reytinglerde füze gibi uçuyordu. En üst tabakayı gören Yalı Çapkını dizisinde; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ gibi isimler bulunuyordu. Yeni bölümü için Cuma akşamı iple çekilirken gelen bir sahne seyircilerin midelerinin bulanmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.