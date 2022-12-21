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21 Ara 2022 - 22:46

Yalı Çapkını 15. Bölüm İfşa Edildi! Önce Seyranla Öpüştü Sonra! "Ben Hazırım Ferit” Senarist Linç Üzerine Linç Yiyor…

STAR TV Ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olmayı başaran Yalı Çapkını dizisinin 15. bölümünden bir sahne ifşa edildi. Seyran’la tutkulu bir öpüşme yaşayan Ferit’in son olarak yaptıkları ise “Allah belanı versin Ferit” yorumlarına neden oldu. Senaristin linç linç yediği bu anlar; Twitterı salladı geçti. İşte merak edilen tüm detaylar…