- 21 Ara 2022 - 22:46 G: 22 Ara 2022 - 00:27

Yalı Çapkını 15. Bölüm İfşa Edildi! Önce Seyranla Öpüştü Sonra! "Ben Hazırım Ferit” Senarist Linç Üzerine Linç Yiyor…

STAR TV Ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olmayı başaran Yalı Çapkını dizisinin 15. bölümünden bir sahne ifşa edildi. Seyran’la tutkulu bir öpüşme yaşayan Ferit’in son olarak yaptıkları ise “Allah belanı versin Ferit” yorumlarına neden oldu. Senaristin linç linç yediği bu anlar; Twitterı salladı geçti. İşte merak edilen tüm detaylar…

Camdaki Kız, Masumlar Apartmanı, Kırmızı Oda gibi birbirinden başarılı dizi gibi gerçek bir hikayeden uyarlanıp ekranlara gelen Yalı Çapkını dizisi, reytinglerde füze gibi uçuyordu. En üst tabakayı gören Yalı Çapkını dizisinde; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ gibi isimler bulunuyordu. Yeni bölümü için Cuma akşamı iple çekilirken gelen bir sahne seyircilerin midelerinin bulanmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

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21 Ara 2022 - 22:46 Ankara- Yaşam

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