Mehmet Ali Erbil’in Kızı Minicik Kıyafetiyle Şov Yaptı! “Altına Bir Şey Giyseydin Ablam!” Bacaklarıyla, İncecik Fiziğiyle Kalp Krizini Yaşattı…
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in dünya güzeli kızı Yasmin Erbil’in minicik kıyafeti olay oldu. Bacaklarını ve incecik fiziğini gösteren güzel isim Erbil, kalp krizi yaşattı. Ceketinin altına bir şey giymemesiyle gündem olan Yasmin Erbil’e birçok kişi ise “Ablam keşke bir şey giyinseydin” demeden yapamadı! İşte merak edilen tüm detaylar…
En son olarak Yasak Elma dizisinde boy gösteren Yasmin Erbil, Canan karakteriyle yer yer sinirleri zıplatmış yer yer çok beğenilmişti. Dizide çok kısa bir süre yer alan Yasmin Erbil, yeniden dönüp dönmeyeceği hakkında bir açıklamada bulunmamıştı. Diziden sonra tatile çıkan Yasmin Erbil’in yaz boyunca paylaşmış olduğu cesur kareler, Instagram’ı adeta süslemişti. Şimdi yeniden bir cesur paylaşımda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.