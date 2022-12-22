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22 Ara 2022 - 10:39

Mehmet Ali Erbil’in Kızı Minicik Kıyafetiyle Şov Yaptı! “Altına Bir Şey Giyseydin Ablam!” Bacaklarıyla, İncecik Fiziğiyle Kalp Krizini Yaşattı…

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in dünya güzeli kızı Yasmin Erbil’in minicik kıyafeti olay oldu. Bacaklarını ve incecik fiziğini gösteren güzel isim Erbil, kalp krizi yaşattı. Ceketinin altına bir şey giymemesiyle gündem olan Yasmin Erbil’e birçok kişi ise “Ablam keşke bir şey giyinseydin” demeden yapamadı! İşte merak edilen tüm detaylar…