Hastalığınız Bu Çorba Sayesinde 8 Saat İçerisinde Geçecek! Sabahına Turp Gibi Kalkacaksınız; 15 Dakikada Hazırlanıyor… Grip Olanların Dikkatine!
Havaların soğumasıyla birlikte hastalıklarda çoğaldı. Hasta olmak istemeyenlerin, grip ve üşütenlerin yana yana yakıla aradığı çorbanın tarifini sizler için hazırladık! Sadece 8 saat içerisinde hastalıklardan kurtulacaksınız, sabahına turp gibi kalkacaksınız! 15 dakikada hazırlanan bu çorba, hasta olanlarına çaresi olacaktı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Aralık ayında hasta olmayan kişi sayısı yok denecek kadar azdır. Soğukların bir anda vücudumuza nüfus ettiği şu günlerde sıcacık çorbalar ise içimizi ısıtır, bulundurduğu vitaminle dinçlik kazandırır. Öyle ki, hasta olmak istemeyen birçok kişi sabah saatlerinde sıcacık çorba içerek sıcak olmasına olanak sağlar. Bizlerde hasta olan ya da hasta olmak istemeyen kişilere özel terbiyeli tavuk çorbasının tarifini hazırladık. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.