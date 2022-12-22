- 22 Ara 2022 - 10:58 G: 22 Ara 2022 - 11:14

Hastalığınız Bu Çorba Sayesinde 8 Saat İçerisinde Geçecek! Sabahına Turp Gibi Kalkacaksınız; 15 Dakikada Hazırlanıyor… Grip Olanların Dikkatine!

Havaların soğumasıyla birlikte hastalıklarda çoğaldı. Hasta olmak istemeyenlerin, grip ve üşütenlerin yana yana yakıla aradığı çorbanın tarifini sizler için hazırladık! Sadece 8 saat içerisinde hastalıklardan kurtulacaksınız, sabahına turp gibi kalkacaksınız! 15 dakikada hazırlanan bu çorba, hasta olanlarına çaresi olacaktı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Aralık ayında hasta olmayan kişi sayısı yok denecek kadar azdır. Soğukların bir anda vücudumuza nüfus ettiği şu günlerde sıcacık çorbalar ise içimizi ısıtır, bulundurduğu vitaminle dinçlik kazandırır. Öyle ki, hasta olmak istemeyen birçok kişi sabah saatlerinde sıcacık çorba içerek sıcak olmasına olanak sağlar. Bizlerde hasta olan ya da hasta olmak istemeyen kişilere özel terbiyeli tavuk çorbasının tarifini hazırladık. İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

22 Ara 2022 - 10:58 Ankara- Yaşam

# YEMEK TARİFLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Hemen Çayları Demleyin! Bu Börek Kaynanada Çatlatır, Damakta… Komşularınızı Kokudan Kapınızın Önüne Sıraya Dizilecek! İşte Çıtır Üçgen Börek… mask
Hemen Çayları Demleyin! Bu Börek Kaynanada Çatlatır, Damakta… Komşularınızı Kokudan Kapınızın Önüne Sıraya Dizilecek! İşte Çıtır Üçgen Börek…
Kaynananızı Bu Akşam Çaya Çağırın! Bu Böreği Yedikten Sonra “Gelimde Gelinim” Diyecek! Patatesli Gül Böreği Nasıl Yapılır? mask
Kaynananızı Bu Akşam Çaya Çağırın! Bu Böreği Yedikten Sonra “Gelimde Gelinim” Diyecek! Patatesli Gül Böreği Nasıl Yapılır?
Kuru Fasulye Gaz ve Şişkinlik Yapıyorsa Bu Yöntemi Deneyin! Kuru Fasulye Pişirmenin Püf Noktası! Bunu Sakın Atlamayın! Meğer Nedeniniz Buymuş! Öğrenenler Şok Oluyor… mask
Kuru Fasulye Gaz ve Şişkinlik Yapıyorsa Bu Yöntemi Deneyin! Kuru Fasulye Pişirmenin Püf Noktası! Bunu Sakın Atlamayın! Meğer Nedeniniz Buymuş! Öğrenenler Şok Oluyor…
Cennet Hurmasının Faydaları Saymakla Bitmiyor! Günde Bir Tane Yiyen Ne Hastalık Kapar Ne Veba! Kimse Bilmiyor… mask
Cennet Hurmasının Faydaları Saymakla Bitmiyor! Günde Bir Tane Yiyen Ne Hastalık Kapar Ne Veba! Kimse Bilmiyor…
Kestane Pişireceklerin Dikkatine! Bu Yöntemle Kabuk Derdi Kalmayacak; İçi Lokum Gibi Pişecek… Bir Kez Deneyen Bu İşi Ticarete Döküyor! mask
Kestane Pişireceklerin Dikkatine! Bu Yöntemle Kabuk Derdi Kalmayacak; İçi Lokum Gibi Pişecek… Bir Kez Deneyen Bu İşi Ticarete Döküyor!
Bu Lahmacun Daha Yemeden Ağzının Suyunu Akıtacak! Çıtır Çıtır Oluyor, Yiyen Doymamak İçin Dualar Ediyor! Sır Gibi Saklanıyordu Ama… mask
Bu Lahmacun Daha Yemeden Ağzının Suyunu Akıtacak! Çıtır Çıtır Oluyor, Yiyen Doymamak İçin Dualar Ediyor! Sır Gibi Saklanıyordu Ama…
Günlerin Düşman Çatlatan Kısırının Gerçek Tarifi Ortaya Çıktı! Bir Kez Yiyen Müptelası Oluyor; Reçete Tamam! Hemen Tezgah Başına Geçin! mask
Günlerin Düşman Çatlatan Kısırının Gerçek Tarifi Ortaya Çıktı! Bir Kez Yiyen Müptelası Oluyor; Reçete Tamam! Hemen Tezgah Başına Geçin!
Pastane Poğaçasını Evinizde Yapmak Mümkün! Evinize Misafir Dolup Taşacak… On Dakikada Bir Çırpıda Yapabilirsiniz! Kahvaltının Vazgeçilmezi Olacak… mask
Pastane Poğaçasını Evinizde Yapmak Mümkün! Evinize Misafir Dolup Taşacak… On Dakikada Bir Çırpıda Yapabilirsiniz! Kahvaltının Vazgeçilmezi Olacak…
Pilavın Sırrı Sonunda Ortaya Çıktı! Boşuna Ağlayıp Sızlamayın, Pilavınızın Kötü Olmasının Nedeni Bunu Yapmamanız! Meğer… mask
Pilavın Sırrı Sonunda Ortaya Çıktı! Boşuna Ağlayıp Sızlamayın, Pilavınızın Kötü Olmasının Nedeni Bunu Yapmamanız! Meğer…
Bu Poğaçayı Yiyen Eltiniz Orta Yerinden Çatlayacak! Puf Puf Oluyor; Ağızdaki Tadı Yıllarca Unutuluyor! Anne Eli Değmiş Gibi… mask
Bu Poğaçayı Yiyen Eltiniz Orta Yerinden Çatlayacak! Puf Puf Oluyor; Ağızdaki Tadı Yıllarca Unutuluyor! Anne Eli Değmiş Gibi…
# SAĞLIK HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Stres İyi Gelen Bitkiler Neler? Nasıl Tüketilmeli? Dikkat Bu Bitkiler Stresi Azaltıyor! mask
Stres İyi Gelen Bitkiler Neler? Nasıl Tüketilmeli? Dikkat Bu Bitkiler Stresi Azaltıyor!
Soğuk Algınlığına Ne İyi Gelir? Soğuk Algınlığını Nasıl En Hızlı Şekilde Geçer? Soğuk Algınlığına İyi Gelecek Şeyler Nelerdir? mask
Soğuk Algınlığına Ne İyi Gelir? Soğuk Algınlığını Nasıl En Hızlı Şekilde Geçer? Soğuk Algınlığına İyi Gelecek Şeyler Nelerdir?
Bir Bardak İçine Ne Hastalık Uğruyor Ne Bela! Boğaz Ağrısı, Kabızlık ve Regl Ağrısına Birebir… Öğrenenler Başının Ucundan Eksik Etmiyor! mask
Bir Bardak İçine Ne Hastalık Uğruyor Ne Bela! Boğaz Ağrısı, Kabızlık ve Regl Ağrısına Birebir… Öğrenenler Başının Ucundan Eksik Etmiyor!
Kimyasal Asitleri Cildinizde Kullanırken Dikkat! İşte Kimyasal Asitlerin Ciltteki Etkileri! mask
Kimyasal Asitleri Cildinizde Kullanırken Dikkat! İşte Kimyasal Asitlerin Ciltteki Etkileri!
Kadınlar da Dermoid Kist Sorununa Dikkat! Dermoid Kist Nedir? Nasıl Tedavi Edilir? mask
Kadınlar da Dermoid Kist Sorununa Dikkat! Dermoid Kist Nedir? Nasıl Tedavi Edilir?
Midenizdeki Yangının Çözümü Belli Oldu! Tek Bir Dal Parçası Bile Hastalığı Unutturuyor; Uzmanlar, “Kesinlikle Tüketin!” Diyor! Altın Değerinde… mask
Midenizdeki Yangının Çözümü Belli Oldu! Tek Bir Dal Parçası Bile Hastalığı Unutturuyor; Uzmanlar, “Kesinlikle Tüketin!” Diyor! Altın Değerinde…
Güne Zinde Başlamak İçin Neler Yapmalıyız? Nelere Dikkat Etmeliyiz? Neler Tüketmeliyiz? İşte Detaylar... mask
Güne Zinde Başlamak İçin Neler Yapmalıyız? Nelere Dikkat Etmeliyiz? Neler Tüketmeliyiz? İşte Detaylar...
Olumsuz Duygular Nelerdir? Nasıl Kontrol Edilir? Bedenimizi Nasıl Etkiler? Olumsuz Duyguları Yönetmek Mümkün mü? mask
Olumsuz Duygular Nelerdir? Nasıl Kontrol Edilir? Bedenimizi Nasıl Etkiler? Olumsuz Duyguları Yönetmek Mümkün mü?
7 Günde 15 Kilo Verecek; Tığ Gibi Kalacaksınız! Sabah ve Akşam Bu İksiri İçen Eriyip Kalacak! Yağ Mağ Bir Şey Kalmıyor! mask
7 Günde 15 Kilo Verecek; Tığ Gibi Kalacaksınız! Sabah ve Akşam Bu İksiri İçen Eriyip Kalacak! Yağ Mağ Bir Şey Kalmıyor!
Kafeinin Faydaları Nelerdir? Ne Kadar Tüketmeliyiz? Nelere Dikkat Etmeliyiz? mask
Kafeinin Faydaları Nelerdir? Ne Kadar Tüketmeliyiz? Nelere Dikkat Etmeliyiz?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Mehmet Ali Erbil’in Kızı Minicik Kıyafetiyle Şov Yaptı! “Altına Bir Şey Giyseydin Ablam!” Bacaklarıyla, İncecik Fiziğiyle Kalp Krizini Yaşattı… mask
Mehmet Ali Erbil’in Kızı Minicik Kıyafetiyle Şov Yaptı! “Altına Bir Şey Giyseydin Ablam!” Bacaklarıyla, İncecik Fiziğiyle Kalp Krizini Yaşattı…
Masterchef’in Cingar Yarışmacısı Fatma Nur Kısmetse Olur’da! Alayına Kaos Alayına Aşk! Barış’tan Sonra Nasibini Bulmadan Gitmeyecek! Neler Oluyor? mask
Masterchef’in Cingar Yarışmacısı Fatma Nur Kısmetse Olur’da! Alayına Kaos Alayına Aşk! Barış’tan Sonra Nasibini Bulmadan Gitmeyecek! Neler Oluyor?
2023 Yılına Girmeden Altın Almayan Ayvayı Yer! Hemen Koşun Alın; Rekor Üzerine Rekor Kırılacak! 22 Aralık Altın Fiyatları… mask
2023 Yılına Girmeden Altın Almayan Ayvayı Yer! Hemen Koşun Alın; Rekor Üzerine Rekor Kırılacak! 22 Aralık Altın Fiyatları…
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 22 Aralık 2022 Perşembe Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 22 Aralık 2022 Perşembe Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
22 Aralık 2022 Perşembe Ankara Elektrik Kesintisi Son Dakika! Bugün Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Gölbaşı, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
22 Aralık 2022 Perşembe Ankara Elektrik Kesintisi Son Dakika! Bugün Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Gölbaşı, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Didem Soydan’ın Bornozlu Paylaşımı Yürekleri Hoplattı! Saçını, Başını Değiştirip… “Buralar Alev Alev!” Görenler Dibi Düştü! mask
Didem Soydan’ın Bornozlu Paylaşımı Yürekleri Hoplattı! Saçını, Başını Değiştirip… “Buralar Alev Alev!” Görenler Dibi Düştü!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL