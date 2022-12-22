Hastalığınız Bu Çorba Sayesinde 8 Saat İçerisinde Geçecek! Sabahına Turp Gibi Kalkacaksınız; 15 Dakikada Hazırlanıyor… Grip Olanların Dikkatine!

Aralık ayında hasta olmayan kişi sayısı yok denecek kadar azdır. Soğukların bir anda vücudumuza nüfus ettiği şu günlerde sıcacık çorbalar ise içimizi ısıtır, bulundurduğu vitaminle dinçlik kazandırır. Öyle ki, hasta olmak istemeyen birçok kişi sabah saatlerinde sıcacık çorba içerek sıcak olmasına olanak sağlar. Bizlerde hasta olan ya da hasta olmak istemeyen kişilere özel terbiyeli tavuk çorbasının tarifini hazırladık. İşte merak edilen tüm detaylar…

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