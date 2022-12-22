Hangi Burcun Ar Damarı Çatlayalı Çok Oldu? Edepten Bir Haberler! İşte Utanma Duygusu Kalmamış, Rezil Burçlar…
Her burcun farklı olan birtakım karakteristik özellikleri toplumsal ilişkilerin de şekillenmesinde önemli bir söz sahibi oluyor. Başka bir deyişle karakterleri gereği bazı burçlar çok utangaç iken; bazı burçlar adeta ar damarı çatlamış gibi utanmak ne asla bilmiyor. Sizde ar damarı çatlamış burçları merak ediyorsanız işte detaylar...
Her burcun farklı olan birtakım karakteristik özellikleri toplumsal ilişkilerin de şekillenmesinde önemli bir söz sahibi oluyor. Başka bir deyişle karakterleri gereği bazı burçlar çok utangaç iken; bazı burçlar adeta ar damarı çatlamış gibi utanmak ne asla bilmiyor. Utanma duygusundan bi haber olan bu burçların ilişkilerinden iş hayatına kadar yapamayacağı hiçbir şey bulunmuyor! Peki, hangi burcun ar damarı çatlayalı çok oldu? Edepten bir haber olan burçlar hangileridir? İşte utanma duygusu kalmamış, rezil burçlar…
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22 Ara 2022 - 11:27 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.