Hangi Burcun Ar Damarı Çatlayalı Çok Oldu? Edepten Bir Haberler! İşte Utanma Duygusu Kalmamış, Rezil Burçlar…

Her burcun farklı olan birtakım karakteristik özellikleri toplumsal ilişkilerin de şekillenmesinde önemli bir söz sahibi oluyor. Başka bir deyişle karakterleri gereği bazı burçlar çok utangaç iken; bazı burçlar adeta ar damarı çatlamış gibi utanmak ne asla bilmiyor. Utanma duygusundan bi haber olan bu burçların ilişkilerinden iş hayatına kadar yapamayacağı hiçbir şey bulunmuyor! Peki, hangi burcun ar damarı çatlayalı çok oldu? Edepten bir haber olan burçlar hangileridir? İşte utanma duygusu kalmamış, rezil burçlar…

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