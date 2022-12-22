Şimdilerde en çok konuşulan yapımlardan biri olan Prestij Meselesi filmi için geri sayım başladı. Geçtiğimiz gün basın toplantısını gerçekleştiren Prestij Meselesi filminin ne zaman vizyona gireceği netleşirken; oyuncu kadrosu da net bir şekilde ortaya çıktı. Öte yandan Prestij Meselesi filminin konusunun gerçek yaşamdan beslenmesi, şimdiden sinemaseverleri heyecanlandırdı. Peki, Prestij Meselesi filminin konusu nedir? Prestij Meselesi oyuncuları kimlerdir? Prestij Meselesi ne zaman yayınlanacak? İşte, detaylar…

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