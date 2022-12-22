Ankara Büyükşehir Belediyesi Doğalgaz Desteği Yeniden Başlıyor! Doğalgaz Yardımı Ne Kadar, Ne Zaman Yatacak? Ankara Büyükşehir Belediyesi Doğalgaz Yardımı Nasıl Alınır?
Hiçbir çocuk üşümesin: Ankara Büyükşehir’in 180 bin aileye doğal gaz desteği yeniden başlıyor. ABB sosyal yardım alan yaklaşık 180 bin aileye 500’er TL doğal gaz desteği verecek. Sadece doğal gaz ödemelerinde kullanılabilecek olan destek 5 Ocak 2023 tarihinde Başkent Kart’lara yatırılacak.
Kentte yaşayan çocukların eşit şartlarda eğitim görmesi ve gelişimlerini eşit şartlarda sağlayabilmeleri için SMA testinden çocuk tarama testine, et desteğinden kırtasiye ve internet desteğine kadar birçok öncü uygulamayı hayata geçiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, doğal gaz desteğine devam ediyor.
“Hiçbir çocuk üşümesin” anlayışıyla Türkiye’de ilk kez geçtiğimiz yıl Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan doğal gaz desteği uygulaması için bu seneki ödeme 5 Ocak 2023 tarihinde yapılacak.
Peki Ankara Büyükşehir Belediyesi Doğalgaz Desteği Yeniden Başlıyor! Doğalgaz Yardımı Ne Kadar, Ne Zaman Yatacak? Ankara Büyükşehir Belediyesi Doğalgaz Yardımı Nasıl Alınır?
Ankara Büyükşehir Belediyesi Doğalgaz Desteği Yeniden Başlıyor!
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22 Ara 2022 - 11:42 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.