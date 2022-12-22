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22 Ara 2022 - 11:27

Kısmetse Olur’da Çocuk Krizi! Öyle Bir Şey Ortaya Çıktı Ki, Twitter Kırılıyor! Birbirlerine Girdiler; Saç Baş Tutuştular! Öykü Serter Son Dakika…

Youtube ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Kısmetse Olur’da büyük bir çocuk krizi patlak verdi. Öyle bir şey ortaya çıktı ki, Twitter resmen yıkılmaya başladı. Birbirlerine adeta saç baş tutuşan ismi, Öykü Serter ayırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…