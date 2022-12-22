Kısmetse Olur’da Çocuk Krizi! Öyle Bir Şey Ortaya Çıktı Ki, Twitter Kırılıyor! Birbirlerine Girdiler; Saç Baş Tutuştular! Öykü Serter Son Dakika…
Youtube ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Kısmetse Olur’da büyük bir çocuk krizi patlak verdi. Öyle bir şey ortaya çıktı ki, Twitter resmen yıkılmaya başladı. Birbirlerine adeta saç baş tutuşan ismi, Öykü Serter ayırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
9 kadın 9 erkek yarışmacının bulunduğu Kısmetse Olur yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bir bölümünde farklı bir kaosun yaşandığı Kısmetse Olur’da yaşananlar Twitter’ı sallıyordu. Yeni yeni aşkların filizlendiği Kısmetse Olur yarışmasında çocuk krizi çok fena bir biçimde patlak verdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.