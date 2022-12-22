Prestij Meselesi Filminin Semiha’sı Aslıhan Güner Kimdir? Aslıhan Güner’in Eski Mesleğini Duyan Şok Oldu! Aslıhan Güner Nerelidir?
Merak ile beklenilen yapımlardan biri olan Prestij Meselesi isimli filmde Semiha karakterini canlandıracak olan ünlü oyuncu Aslıhan Güner, yeni rolü için sete çıkmaya başladı. Şimdilerde sinemaseverlerin gündemine oturan Aslıhan Güner’in nasıl ünlü olduğu ise herkesi bir hayli şaşırttı! İşte Aslıhan Güner ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Merak ile beklenilen yapımlardan biri olan Prestij Meselesi isimli filmde Semiha karakterini canlandıracak olan ünlü oyuncu Aslıhan Güner, yeni rolü için sete çıkmaya başladı. Şimdilerde sinemaseverlerin gündemine oturan Aslıhan Güner’in nasıl ünlü olduğu ise herkesi bir hayli şaşırttı! Peki, Prestij Meselesi filminin Semiha’sı Aslıhan Güner kimdir? Aslıhan Güner nerelidir? Aslıhan Güner kaç yaşında, evli mi, nasıl ünlü oldu? Aslıhan Güner hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte, detaylar…
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22 Ara 2022 - 12:19 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.