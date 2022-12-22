Prestij Meselesi Filminin Semiha’sı Aslıhan Güner Kimdir? Aslıhan Güner’in Eski Mesleğini Duyan Şok Oldu! Aslıhan Güner Nerelidir?

Merak ile beklenilen yapımlardan biri olan Prestij Meselesi isimli filmde Semiha karakterini canlandıracak olan ünlü oyuncu Aslıhan Güner, yeni rolü için sete çıkmaya başladı. Şimdilerde sinemaseverlerin gündemine oturan Aslıhan Güner’in nasıl ünlü olduğu ise herkesi bir hayli şaşırttı! Peki, Prestij Meselesi filminin Semiha’sı Aslıhan Güner kimdir? Aslıhan Güner nerelidir? Aslıhan Güner kaç yaşında, evli mi, nasıl ünlü oldu? Aslıhan Güner hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte, detaylar…

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