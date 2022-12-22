Prestij Meselesi Filminin Özcan Deniz’i Onur Gözeten Kimdir? Onur Gözeten’in Yaşını Duyanlar Şok Oldu! Onur Gözeten Hangi Dizilerde Oynadı?
Mahsun Kırmızıgül’ü yeniden setlere döndüren yapım olan Prestij Meselesi filminin hazırlıkları başladı. Geçtiğimiz gün basın toplantısı düzenleyen Prestij Meselesi filminin oyuncuları da belli oldu. Yeni yılda seyirci ile buluşacak olan Prestij Meselesi filminin başrollerinden biri de genç oyuncu Onur Gözeten’e gitti. İşte Onur Gözeten ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Mahsun Kırmızıgül’ü yeniden setlere döndüren yapım olan Prestij Meselesi filminin hazırlıkları başladı. Geçtiğimiz gün basın toplantısı düzenleyen Prestij Meselesi filminin oyuncuları da belli oldu. Yeni yılda seyirci ile buluşacak olan Prestij Meselesi filminin başrollerinden biri de genç oyuncu Onur Gözeten’e gitti. Peki, Prestij Meselesi filminin Özcan Deniz’i Onur Gözeten kimdir? Onur Gözeten hangi dizilerde oynadı? Onur Gözeten kaç yaşında, aslen nereli, nasıl ünlü oldu? İşte, detaylar…
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22 Ara 2022 - 12:23 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.