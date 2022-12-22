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22 Ara 2022 - 12:23

Prestij Meselesi Filminin Özcan Deniz’i Onur Gözeten Kimdir? Onur Gözeten’in Yaşını Duyanlar Şok Oldu! Onur Gözeten Hangi Dizilerde Oynadı?

Mahsun Kırmızıgül’ü yeniden setlere döndüren yapım olan Prestij Meselesi filminin hazırlıkları başladı. Geçtiğimiz gün basın toplantısı düzenleyen Prestij Meselesi filminin oyuncuları da belli oldu. Yeni yılda seyirci ile buluşacak olan Prestij Meselesi filminin başrollerinden biri de genç oyuncu Onur Gözeten’e gitti. İşte Onur Gözeten ile ilgili merak edilen tüm detaylar...