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23 Ara 2022 - 09:31

Songül Karlı’nın Oğlu Efe Furkan Gümüş Kimdir? Annesinin Dekoltelerinden Rahatsızdı… Efe Furkan Gümüş’ün Yaşını Duyan Şok Oldu!

Özellikle son zamanlarda geçirdiği estetik operasyonlar nedeniyle gündemlerden düşmeyen ünlü türkücü Songül Karlı, geçtiğimiz günlerde bir operasyon daha geçirmiş ve bunu takipçileriyle paylaşmıştı. Bu kez özel hayatı ile ilgili bir paylaşım yapan Songül Karlı, oğlu Efe Furkan Gümüş ile paylaşım yaptı. İşte Efe Furkan Gümüş ile ilgili merak edilen tüm detaylar...