Songül Karlı’nın Oğlu Efe Furkan Gümüş Kimdir? Annesinin Dekoltelerinden Rahatsızdı… Efe Furkan Gümüş’ün Yaşını Duyan Şok Oldu!
Özellikle son zamanlarda geçirdiği estetik operasyonlar nedeniyle gündemlerden düşmeyen ünlü türkücü Songül Karlı, geçtiğimiz günlerde bir operasyon daha geçirmiş ve bunu takipçileriyle paylaşmıştı. Bu kez özel hayatı ile ilgili bir paylaşım yapan Songül Karlı, oğlu Efe Furkan Gümüş ile paylaşım yaptı. İşte Efe Furkan Gümüş ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Özellikle son zamanlarda geçirdiği estetik operasyonlar nedeniyle gündemlerden düşmeyen ünlü türkücü Songül Karlı, geçtiğimiz günlerde bir operasyon daha geçirmiş ve bunu takipçileriyle paylaşmıştı. Bu kez özel hayatı ile ilgili bir paylaşım yapan Songül Karlı, oğlu Efe Furkan Gümüş ile paylaşım yaptı. Songül Karlı’nın oğlu Efe Furkan Gümüş’ün son halini görenler ise, gözlerine inanamadı! Peki, Songül Karlı’nın oğlu Efe Furkan Gümüş kimdir? Efe Furkan Gümüş kaç yaşında, aslen nereli? Efe Furkan Gümüş’ün babası kim? İşte, detaylar…
23 Ara 2022 - 09:31 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.