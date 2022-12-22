- 22 Ara 2022 - 22:51

Safiye Soyman Meğer Gözlerden Uzak Bir Kızı Varmış! Ümran Erler Kimdir? Ümran Erler Ne İş Yapıyor? Ümran Erler Kaç Yaşında?

Hafızalara Faik Öztürk ile uzun süredir birlikte olmasıyla kazınsa da Safiye Soyman’ın geçmişte yaptığı bir evlilik bulunuyor. Bu evlilikten iki çocuğu olan Safiye Soyman’ın bir kızı bir de oğlu var. Kızı Ümran Erler’i gözlerden uzak tutan Safiye Soyman’ın kızının ne iş yaptığını duyanlar ise, bir hayli şaşırıyor! İşte Ümran Erler ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Hafızalara Faik Öztürk ile uzun süredir birlikte olmasıyla kazınsa da Safiye Soyman’ın geçmişte yaptığı bir evlilik bulunuyor. Bu evlilikten iki çocuğu olan Safiye Soyman’ın bir kızı bir de oğlu var. Kızı Ümran Erler’i gözlerden uzak tutan Safiye Soyman’ın kızının ne iş yaptığını duyanlar ise, bir hayli şaşırıyor! Peki, Safiye Soyman’ın kızı Ümran Erler kimdir? Ümran Erler ne iş yapıyor? Ümran Erler kaç yaşında? Ümran Erler babası kim? İşte, detaylar…

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22 Ara 2022 - 22:51 - Magazin

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