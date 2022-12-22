Safiye Soyman Meğer Gözlerden Uzak Bir Kızı Varmış! Ümran Erler Kimdir? Ümran Erler Ne İş Yapıyor? Ümran Erler Kaç Yaşında?
Hafızalara Faik Öztürk ile uzun süredir birlikte olmasıyla kazınsa da Safiye Soyman’ın geçmişte yaptığı bir evlilik bulunuyor. Bu evlilikten iki çocuğu olan Safiye Soyman’ın bir kızı bir de oğlu var. Kızı Ümran Erler’i gözlerden uzak tutan Safiye Soyman’ın kızının ne iş yaptığını duyanlar ise, bir hayli şaşırıyor! İşte Ümran Erler ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Hafızalara Faik Öztürk ile uzun süredir birlikte olmasıyla kazınsa da Safiye Soyman’ın geçmişte yaptığı bir evlilik bulunuyor. Bu evlilikten iki çocuğu olan Safiye Soyman’ın bir kızı bir de oğlu var. Kızı Ümran Erler’i gözlerden uzak tutan Safiye Soyman’ın kızının ne iş yaptığını duyanlar ise, bir hayli şaşırıyor! Peki, Safiye Soyman’ın kızı Ümran Erler kimdir? Ümran Erler ne iş yapıyor? Ümran Erler kaç yaşında? Ümran Erler babası kim? İşte, detaylar…
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22 Ara 2022 - 22:51 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.