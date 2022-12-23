Survivor 2023 Mert Aydın Kimdir? Survivor’a Girmeden Hemen Önce Merve Boluğur’dan Boşandı! Mert Aydın Nerelidir?
Son zamanlarda özellikle ani boşanma davaları ile gündemlerden düşmeyen Mert Aydın ile Merve Boluğur, magazinin en çok konuşulan isimleri haline geldi. Ünlü çiftler ilgili iddiaların ardı arkası kesilmezken; şimdi de Mert Aydın’ın Survivor Türkiye yarışmasına katılacağı iddia edilmeye başlandı. İşte detaylar...
Son zamanlarda özellikle ani boşanma davaları ile gündemlerden düşmeyen Mert Aydın ile Merve Boluğur, magazinin en çok konuşulan isimleri haline geldi. Ünlü çiftler ilgili iddiaların ardı arkası kesilmezken; şimdi de Mert Aydın’ın Survivor Türkiye yarışmasına katılacağı iddia edilmeye başlandı. Bu haber üzerine ise Mert Aydın’ın kim olduğu merak konusu haline geldi! Peki, Survivor 2023 Mert Aydın kimdir? Mert Aydın nerelidir? Mert Aydın kaç yaşında, ne iş yapıyor, nasıl ünlü oldu? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
23 Ara 2022 - 09:32 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.