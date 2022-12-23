Survivor 2023 Mert Aydın Kimdir? Survivor’a Girmeden Hemen Önce Merve Boluğur’dan Boşandı! Mert Aydın Nerelidir?

Son zamanlarda özellikle ani boşanma davaları ile gündemlerden düşmeyen Mert Aydın ile Merve Boluğur, magazinin en çok konuşulan isimleri haline geldi. Ünlü çiftler ilgili iddiaların ardı arkası kesilmezken; şimdi de Mert Aydın’ın Survivor Türkiye yarışmasına katılacağı iddia edilmeye başlandı. Bu haber üzerine ise Mert Aydın’ın kim olduğu merak konusu haline geldi! Peki, Survivor 2023 Mert Aydın kimdir? Mert Aydın nerelidir? Mert Aydın kaç yaşında, ne iş yapıyor, nasıl ünlü oldu? İşte, detaylar…

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