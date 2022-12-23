Camdaki Kız Dizisinden Nur Sürer Ayrıldı! Nur Sürer Kimdir, Kaç Yaşındadır? Nur Sürer’in Oynadığı Diziler Hangileridir?
Kanal D ekranlarının ses getiren yapımlarından biri olan Camdaki Kız dizisinde Feride karakterini canlandıran Nur Sürer, başarılı performansı ile dizinin seyircisini şoktan şoka ve sinir krizinden sinir krizine sürüklemeyi başardı. Her şeye rağmen sergilediği Feride performansı ile seyircisinden tam not alan usta oyuncu Nur Sürer ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Kanal D ekranlarının ses getiren yapımlarından biri olan Camdaki Kız dizisinde Feride karakterini canlandıran Nur Sürer, başarılı performansı ile dizinin seyircisini şoktan şoka ve sinir krizinden sinir krizine sürüklemeyi başardı. Her şeye rağmen sergilediği Feride performansı ile seyircisinden tam not alan usta oyuncu Nur Sürer, Camdaki Kız dizisindeki hikayesinin sonuna geldi. Peki, Camdaki Kız dizisinden Nur Sürer ayrıldı mı? Nur Sürer kimdir, kaç yaşındadır? Nur Sürer’in oynadığı diziler hangileridir? Nur Sürer evli mi, eşi kim? İşte, detaylar…
23 Ara 2022 - 09:32 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.