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23 Ara 2022 - 09:32

Camdaki Kız Dizisinden Nur Sürer Ayrıldı! Nur Sürer Kimdir, Kaç Yaşındadır? Nur Sürer’in Oynadığı Diziler Hangileridir?

Kanal D ekranlarının ses getiren yapımlarından biri olan Camdaki Kız dizisinde Feride karakterini canlandıran Nur Sürer, başarılı performansı ile dizinin seyircisini şoktan şoka ve sinir krizinden sinir krizine sürüklemeyi başardı. Her şeye rağmen sergilediği Feride performansı ile seyircisinden tam not alan usta oyuncu Nur Sürer ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...