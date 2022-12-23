Asgari Ücret Ne Kadar Oldu? Asgari Ücrete Ne Kadar Zam Geldi? Asgari Ücret 2023 Yılında Kaç TL Oldu?
Merak ile takip edilen Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarında sona gelindi. Yeni yılda alınacak olan asgari ücret rakamı netlik kazanırken; konuya ilişkin açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Az önce açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı asgari ücretini duyurdu! İşte Asgari Ücret ile ilgili detaylar...
Merak ile takip edilen Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarında sona gelindi. Yeni yılda alınacak olan asgari ücret rakamı netlik kazanırken; konuya ilişkin açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Az önce açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı asgari ücretini duyurdu! Peki, asgari ücret ne kadar oldu? Asgari ücrete ne kadar zam geldi? Asgari ücret 2023 yılında kaç TL oldu? İşte, detaylar…
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23 Ara 2022 - 09:33 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.