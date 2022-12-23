Merak ile takip edilen Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarında sona gelindi. Yeni yılda alınacak olan asgari ücret rakamı netlik kazanırken; konuya ilişkin açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Az önce açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı asgari ücretini duyurdu! Peki, asgari ücret ne kadar oldu? Asgari ücrete ne kadar zam geldi? Asgari ücret 2023 yılında kaç TL oldu? İşte, detaylar…

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