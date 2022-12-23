Çöp Adam Dizisi Saç Baş Yoldu! Tamer’in Peri İçin Yaptıklarını Duyan Felç Geçiriyor! “Utanmaz Adam! Karın Evde Seni Bekliyor!”
Ekranların yeni gözdesi haline gelmiş olan Çöp Adam dizisi, dün akşam bir yeni bölümünü daha seyirci karşısına çıkardı. Hikayesi her geçen gün daha da heyecanlı gelen Çöp Adam dizisinde dün yaşananlar, sosyal medyayı hemen etkisi altına aldı. Öte yandan Çöp Adam dizisinin son bölümünde özellikle Tamer ve Peri arasında yaşananlar gündem oluşturdu. İşte Çöp Adam dizisinden son detaylar...
Ekranların yeni gözdesi haline gelmiş olan Çöp Adam dizisi, dün akşam bir yeni bölümünü daha seyirci karşısına çıkardı. Hikayesi her geçen gün daha da heyecanlı gelen Çöp Adam dizisinde dün yaşananlar, sosyal medyayı hemen etkisi altına aldı. Öte yandan Çöp Adam dizisinin son bölümünde özellikle Tamer ve Peri arasında yaşananlar gündem oluşturdu. Peki, Çöp Adam dizisinin son bölümünde neler oldu? Çöp Adam dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çöp Adam dizisinin yeni bölümünde neler olacak? İşte, detaylar…
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23 Ara 2022 - 09:34 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.