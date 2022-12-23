Çöp Adam Dizisi Saç Baş Yoldu! Tamer’in Peri İçin Yaptıklarını Duyan Felç Geçiriyor! “Utanmaz Adam! Karın Evde Seni Bekliyor!”

Ekranların yeni gözdesi haline gelmiş olan Çöp Adam dizisi, dün akşam bir yeni bölümünü daha seyirci karşısına çıkardı. Hikayesi her geçen gün daha da heyecanlı gelen Çöp Adam dizisinde dün yaşananlar, sosyal medyayı hemen etkisi altına aldı. Öte yandan Çöp Adam dizisinin son bölümünde özellikle Tamer ve Peri arasında yaşananlar gündem oluşturdu. Peki, Çöp Adam dizisinin son bölümünde neler oldu? Çöp Adam dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çöp Adam dizisinin yeni bölümünde neler olacak? İşte, detaylar…

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