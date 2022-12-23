- 23 Ara 2022 - 09:34 G: 23 Ara 2022 - 09:39

Baba Dizisinin Fişi Çekilmeden Olay Koptu! Öyle Bir Ters Köşe Geldi Ki, Seyirci Donup Kaldı! Neler Oldu Neler…

Geçtiğimiz sezon Show TV ekranları aracılığıyla seyirci karşısına çıkmaya başlamış olan Baba dizisi, adım adım finaline doğru yaklaşırken; seyircisini daha da fazla meraklandırmaya başladı. Önümüzdeki hafta final bölümü ile ekranlara veda edecek Baba dizisinin geçtiğimiz salı ekranlara gelen son bölümü kafaları iyice karıştırdı. İşte Baba Dizisinden son detaylar...

Geçtiğimiz sezon Show TV ekranları aracılığıyla seyirci karşısına çıkmaya başlamış olan Baba dizisi, adım adım finaline doğru yaklaşırken; seyircisini daha da fazla meraklandırmaya başladı. Önümüzdeki hafta final bölümü ile ekranlara veda edecek Baba dizisinin geçtiğimiz salı ekranlara gelen son bölümü kafaları iyice karıştırdı. Öte yandan Baba dizisinin izleyicisi şimdiden finalde yaşanacaklara dair tahminlerde bulunmaya başladı! Peki, Baba dizisinin son bölümünde neler oldu? Baba dizisinin final bölümü fragmanı yayınlandı mı? Baba dizisinin finalinde neler olacak? İşte, detaylar…

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23 Ara 2022 - 09:34 - Dizi Haberleri

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