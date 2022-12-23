Kısmetse Olur Furkan Can Ağca’nın Kirli Çamaşırları Ortaya Çıktı! “Midesiz Adam!” Öldüresiye… Diskalifiyesi Bekleniyor!
İlk haftadan milyonlarca kişi tarafından izlenmiş olan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programında işler karıştı. Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programına bu hafta dahil olan Furkan Can Ağca hakkındaki bir iddia, sosyal medya kullanıcılarını harekete geçirdi. İşte Furkan Can Ağcı ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
İlk haftadan milyonlarca kişi tarafından izlenmiş olan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programında işler karıştı. Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programına bu hafta dahil olan Furkan Can Ağca hakkındaki bir iddia, sosyal medya kullanıcılarını harekete geçirdi. İddiaların ardından ise gözler Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının yapım ekibine çevrildi! Peki, Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programında neler oluyor? Furkan Can Ağca ile ilgili iddia ne? Furkan Can Ağca şiddet olayı ne? İşte, detaylar…
23 Ara 2022 - 09:34 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.