Kısmetse Olur Furkan Can Ağca’nın Kirli Çamaşırları Ortaya Çıktı! “Midesiz Adam!” Öldüresiye… Diskalifiyesi Bekleniyor!

İlk haftadan milyonlarca kişi tarafından izlenmiş olan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programında işler karıştı. Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programına bu hafta dahil olan Furkan Can Ağca hakkındaki bir iddia, sosyal medya kullanıcılarını harekete geçirdi. İddiaların ardından ise gözler Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının yapım ekibine çevrildi! Peki, Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programında neler oluyor? Furkan Can Ağca ile ilgili iddia ne? Furkan Can Ağca şiddet olayı ne? İşte, detaylar…