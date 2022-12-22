22 Ara 2022 - 16:11 Güncelleme: 22 Ara 2022 - 16:18
Müge Anlı’da Akılları Yerinden Eden Kayıp! Müstehcen İçerikler, Cinsel Mesajlar… 64 Yaşında, 5 Çocuk Annesi, 12 Torun Sahibi Kadın…
ATV ekranlarının en çok izlenen programlarında mideleri bulandıran bir kayıp yaşandı. Perde arkasından cinsel içerikli mesajların çıktığı olayda; 64 yaşında, 5 çocuk annesi, 12 torun sahibi kadın tüyleri ürpertti.
Canlı yayına katılan Fikri Bey, eşinden günlerdir haber alamadığını açıkladı. Anlı’dan yardım isteyen çaresiz adam söze başlamadan hemen önce Müge Anlı şok ifadelerde bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
# Müge Anlı ile Tatlı Sert, müge anlı canlı izle, müge anlı, müge anlı yasak aşkı, müge anlı ile tatlı sert izle, müge anlı kimdir, müge anlı atv, müge anlı eşi, müge anlı çocuğu, müge anlı izle, müge anlı açıklama, müge anlı kaç yaşında, müge anlı son bölüm, müge anlı sevgilisi, müge anlı ile tatlı sert atv
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.