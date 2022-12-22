- 22 Ara 2022 - 16:11 G: 22 Ara 2022 - 16:18

Müge Anlı’da Akılları Yerinden Eden Kayıp! Müstehcen İçerikler, Cinsel Mesajlar… 64 Yaşında, 5 Çocuk Annesi, 12 Torun Sahibi Kadın…

ATV ekranlarının en çok izlenen programlarında mideleri bulandıran bir kayıp yaşandı. Perde arkasından cinsel içerikli mesajların çıktığı olayda; 64 yaşında, 5 çocuk annesi, 12 torun sahibi kadın tüyleri ürpertti.

Canlı yayına katılan Fikri Bey, eşinden günlerdir haber alamadığını açıkladı. Anlı’dan yardım isteyen çaresiz adam söze başlamadan hemen önce Müge Anlı şok ifadelerde bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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22 Ara 2022 - 16:11 Ankara- Yaşam

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