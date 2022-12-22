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22 Ara 2022 - 16:11

Müge Anlı’da Akılları Yerinden Eden Kayıp! Müstehcen İçerikler, Cinsel Mesajlar… 64 Yaşında, 5 Çocuk Annesi, 12 Torun Sahibi Kadın…

ATV ekranlarının en çok izlenen programlarında mideleri bulandıran bir kayıp yaşandı. Perde arkasından cinsel içerikli mesajların çıktığı olayda; 64 yaşında, 5 çocuk annesi, 12 torun sahibi kadın tüyleri ürpertti.