Babasını Daha Yeni Kaybetmişti… Özge Ulusoy Resmen Bir Deri Bir Kemik! Son Halini Görenler Zırıl Zırıl Ağladı…

Bu ayın başında babasını kaybetmiş olan ünlü manken Özge Ulusoy, günler sonra objektiflere Nişantaşı’nda takıldı. Her zamankinden farklı görülen Özge Ulusoy’un değişimi gözlerden kaçmazken; sessizliği de dikkat çekti. Öte yandan Özge Ulusoy’un son halini görenler, ünlü ismi tanımakta zorlandı! Peki, Özge Ulusoy’un son hali nasıl? Özge Ulusoy nasıl değişti? Özge Ulusoy kilo mu verdi? İşte, detaylar…

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