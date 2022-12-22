Babasını Daha Yeni Kaybetmişti… Özge Ulusoy Resmen Bir Deri Bir Kemik! Son Halini Görenler Zırıl Zırıl Ağladı…
Bu ayın başında babasını kaybetmiş olan ünlü manken Özge Ulusoy, günler sonra objektiflere Nişantaşı’nda takıldı. Her zamankinden farklı görülen Özge Ulusoy’un değişimi gözlerden kaçmazken; sessizliği de dikkat çekti. İşte Özge Ulusoy ile ilgili merak edilen son detaylar...
Bu ayın başında babasını kaybetmiş olan ünlü manken Özge Ulusoy, günler sonra objektiflere Nişantaşı’nda takıldı. Her zamankinden farklı görülen Özge Ulusoy’un değişimi gözlerden kaçmazken; sessizliği de dikkat çekti. Öte yandan Özge Ulusoy’un son halini görenler, ünlü ismi tanımakta zorlandı! Peki, Özge Ulusoy’un son hali nasıl? Özge Ulusoy nasıl değişti? Özge Ulusoy kilo mu verdi? İşte, detaylar…
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22 Ara 2022 - 16:14 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.