Çağla Şıkel ve Edis Aşkında Bomba Gelişme! Twitter Yıkılıyor; Öyle Bir Şey Yaşamışlar Ki… Evliliğin Kıyısından Dönüp…
Bir süredir adları birlikte anılan ünlü manken Çağla Şıkel ile ünlü şarkıcı Edis’ten ilk resmi açıklama bugün geldi. Edis’in kendisine evlenme teklifi ettiğine ilişkin iddialar karşısında ilk kez konuşan Çağla Şıkel, açıklamalarıyla herkesi şoke etti. İşte Çağla Şıkel ve Edis aşkı ile ilgili merak edilenler...
Bir süredir adları birlikte anılan ünlü manken Çağla Şıkel ile ünlü şarkıcı Edis’ten ilk resmi açıklama bugün geldi. Edis’in kendisine evlenme teklifi ettiğine ilişkin iddialar karşısında ilk kez konuşan Çağla Şıkel, açıklamalarıyla herkesi şoke etti. Öte yandan Çağla Şıkel’den gelen açıklama sosyal medyanın gündemine bir anda oturdu! Peki, Çağla Şıkel ile Edis birlikte mi? Çağla Şıkel ile Edis arasında ne var? Edis, Çağla Şıkel’e evlilik teklifi mi yaptı? İşte, detaylar…
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22 Ara 2022 - 16:20 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.