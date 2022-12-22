- 22 Ara 2022 - 16:20 G: 22 Ara 2022 - 16:28

Çağla Şıkel ve Edis Aşkında Bomba Gelişme! Twitter Yıkılıyor; Öyle Bir Şey Yaşamışlar Ki… Evliliğin Kıyısından Dönüp…

Bir süredir adları birlikte anılan ünlü manken Çağla Şıkel ile ünlü şarkıcı Edis’ten ilk resmi açıklama bugün geldi. Edis’in kendisine evlenme teklifi ettiğine ilişkin iddialar karşısında ilk kez konuşan Çağla Şıkel, açıklamalarıyla herkesi şoke etti. İşte Çağla Şıkel ve Edis aşkı ile ilgili merak edilenler...

Bir süredir adları birlikte anılan ünlü manken Çağla Şıkel ile ünlü şarkıcı Edis’ten ilk resmi açıklama bugün geldi. Edis’in kendisine evlenme teklifi ettiğine ilişkin iddialar karşısında ilk kez konuşan Çağla Şıkel, açıklamalarıyla herkesi şoke etti. Öte yandan Çağla Şıkel’den gelen açıklama sosyal medyanın gündemine bir anda oturdu! Peki, Çağla Şıkel ile Edis birlikte mi? Çağla Şıkel ile Edis arasında ne var? Edis, Çağla Şıkel’e evlilik teklifi mi yaptı? İşte, detaylar…

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22 Ara 2022 - 16:20 - Magazin

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