Anasayfa/

Foto Galeri/

22 Ara 2022 - 17:15

Kısmetse Olur’un Cansel’i Yatak Pozuyla Ortalığı Karıştırdı! Babası Yaşındaki İsimle İfşa Videosundan Sonra Tüm Çekiciliğini Konuşturdu! “Nasıl Bir Fizik Bu’”

Kısmetse Olur yarışmasının kuşkusuz en çok konuşulan isimlerinden biri olan Cansel Ayanoğlu’nun yatak pozları ortalığı karıştırdı. Babası yaşındaki isimle ifşa videosunun çıkmasının hemen ardından böyle karelerinin yayınlanması ortalığı inletti. Sevenlerinden “Nasıl bir fizik bu” yorumlarını alan Kısmetse Olur yarışmacısı herkesi şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…