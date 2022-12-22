Kısmetse Olur’un Cansel’i Yatak Pozuyla Ortalığı Karıştırdı! Babası Yaşındaki İsimle İfşa Videosundan Sonra Tüm Çekiciliğini Konuşturdu! “Nasıl Bir Fizik Bu’”
Kısmetse Olur yarışmasının kuşkusuz en çok konuşulan isimlerinden biri olan Cansel Ayanoğlu’nun yatak pozları ortalığı karıştırdı. Babası yaşındaki isimle ifşa videosunun çıkmasının hemen ardından böyle karelerinin yayınlanması ortalığı inletti. Sevenlerinden “Nasıl bir fizik bu” yorumlarını alan Kısmetse Olur yarışmacısı herkesi şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Tam 5 yıl aradan sonra ekranlara gelmeye başlayan Kısmetse Olur’da 9 erkek ve kadın yarışmacı bulunuyordu. Yarışmada pembeler içerisinde olan ve Barbie bebeklere benzetilen Cansel Ayanoğlu’nun yatak pozu ortalığı kattı karıştırdı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.