- 22 Ara 2022 - 17:33 G: 22 Ara 2022 - 17:42

Memur Maaş Zammı Oranları Belli Oldu! “Bu Devirde Memur Olmak Varmış!” En Düşük Alınacak Para Servet Değerinde… Neler Oluyor?

Asgari ücretin açıklanmasının ardından memurlar, SSK ve Bağ-Kur emeklikleri ve de memur emeklileri, gelecek olan yeni zamlar için kulaklarını gözlerini açıklamalara dikmişlerdi. Memur maaş zam oranları belli oldu. Yeni gelecek olan zamla birlikte memurların alacağı ücret adeta tavan seviyeye dayandı. Bunun üzerine birçok kişi ise “Bu devirde memur olmak varmış” yorumlarında bulundu! İşte merak edilenler…

Memur ve emeklilerin gündeminde asgari ücretin ne kadar olacağına dair düşünceler ön plana çıktı. Aralık ayının son günlerinde olduğumuz şu günlerde en düşük emekli maaşı 3.500 TL olurken; en düşük emekli maaşı ise 8.500 TL civarında olarak karşımıza çıkıyor. Asgari ücrete gelen zammın ardından memurlara ve emeklilere gelecek olan zam oranları belli oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

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22 Ara 2022 - 17:33 Ankara- Yaşam

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