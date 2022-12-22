Memur Maaş Zammı Oranları Belli Oldu! “Bu Devirde Memur Olmak Varmış!” En Düşük Alınacak Para Servet Değerinde… Neler Oluyor?

Memur ve emeklilerin gündeminde asgari ücretin ne kadar olacağına dair düşünceler ön plana çıktı. Aralık ayının son günlerinde olduğumuz şu günlerde en düşük emekli maaşı 3.500 TL olurken; en düşük emekli maaşı ise 8.500 TL civarında olarak karşımıza çıkıyor. Asgari ücrete gelen zammın ardından memurlara ve emeklilere gelecek olan zam oranları belli oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

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