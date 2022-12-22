Memur Maaş Zammı Oranları Belli Oldu! “Bu Devirde Memur Olmak Varmış!” En Düşük Alınacak Para Servet Değerinde… Neler Oluyor?
Asgari ücretin açıklanmasının ardından memurlar, SSK ve Bağ-Kur emeklikleri ve de memur emeklileri, gelecek olan yeni zamlar için kulaklarını gözlerini açıklamalara dikmişlerdi. Memur maaş zam oranları belli oldu. Yeni gelecek olan zamla birlikte memurların alacağı ücret adeta tavan seviyeye dayandı. Bunun üzerine birçok kişi ise “Bu devirde memur olmak varmış” yorumlarında bulundu! İşte merak edilenler…
Memur ve emeklilerin gündeminde asgari ücretin ne kadar olacağına dair düşünceler ön plana çıktı. Aralık ayının son günlerinde olduğumuz şu günlerde en düşük emekli maaşı 3.500 TL olurken; en düşük emekli maaşı ise 8.500 TL civarında olarak karşımıza çıkıyor. Asgari ücrete gelen zammın ardından memurlara ve emeklilere gelecek olan zam oranları belli oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.