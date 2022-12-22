FOX TV İki Arada Bir Derede Kaldı! Hepsine Bir Kalemde Çizip Atacak; Son Durum Kabul Edilir Gibi Değil! Neler Oluyor?
FOX TV iki arada bir derede kaldı! Hepsini bir kalemde silmeye hazırlanan FOX TV, seyircilerin kafasını ise karman çorman bir konuma getirdi. Milyonları şok içerisinde bırakan FOX TV, ortalığın karışmasına neden oldu. Peki, FOX TV cephesinde neler oluyor?
Yeni sezona oldukça iddialı bir biçimde başlayan FOX TV, dizileriyle milyonların dikkatini üzerine çekmişti. Tozluyaka, İyilik, Mahkum, Senden Daha Güzel gibi birçok yapımla ekranlara giriş yapan FOX TV’nin final kararlarıyla herkesi şok ediyordu. Mahkum dizisini final kararıyla sarstıktan sonra son olarak final kararı Darmaduman dizisi için gelmişti. FOX TV’nin iki arada bir derede olmasına neden olan bir dizinin finali bu sezon verilecekti. İki arada bir derede kalan FOX TV ise herkesi şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.