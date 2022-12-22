- 22 Ara 2022 - 17:54 G: 22 Ara 2022 - 18:05

FOX TV İki Arada Bir Derede Kaldı! Hepsine Bir Kalemde Çizip Atacak; Son Durum Kabul Edilir Gibi Değil! Neler Oluyor?

FOX TV iki arada bir derede kaldı! Hepsini bir kalemde silmeye hazırlanan FOX TV, seyircilerin kafasını ise karman çorman bir konuma getirdi. Milyonları şok içerisinde bırakan FOX TV, ortalığın karışmasına neden oldu. Peki, FOX TV cephesinde neler oluyor?

Yeni sezona oldukça iddialı bir biçimde başlayan FOX TV, dizileriyle milyonların dikkatini üzerine çekmişti. Tozluyaka, İyilik, Mahkum, Senden Daha Güzel gibi birçok yapımla ekranlara giriş yapan FOX TV’nin final kararlarıyla herkesi şok ediyordu. Mahkum dizisini final kararıyla sarstıktan sonra son olarak final kararı Darmaduman dizisi için gelmişti. FOX TV’nin iki arada bir derede olmasına neden olan bir dizinin finali bu sezon verilecekti. İki arada bir derede kalan FOX TV ise herkesi şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

22 Ara 2022 - 17:54 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Kısmetse Olur’un Cansel’i Yatak Pozuyla Ortalığı Karıştırdı! Babası Yaşındaki İsimle İfşa Videosundan Sonra Tüm Çekiciliğini Konuşturdu! “Nasıl Bir Fizik Bu’” mask
Kısmetse Olur’un Cansel’i Yatak Pozuyla Ortalığı Karıştırdı! Babası Yaşındaki İsimle İfşa Videosundan Sonra Tüm Çekiciliğini Konuşturdu! “Nasıl Bir Fizik Bu’”
Seda Sayan’ın Müstakbel Gelini Yılbaşı İçin Paraya Kıydı! Seda Sayan Bile Çağlar Ökten’e Bu Kadarını Yapmadı! Oğulcan Engin İçin… mask
Seda Sayan’ın Müstakbel Gelini Yılbaşı İçin Paraya Kıydı! Seda Sayan Bile Çağlar Ökten’e Bu Kadarını Yapmadı! Oğulcan Engin İçin…
Çağla Şıkel ve Edis Aşkında Bomba Gelişme! Twitter Yıkılıyor; Öyle Bir Şey Yaşamışlar Ki… Evliliğin Kıyısından Dönüp… mask
Çağla Şıkel ve Edis Aşkında Bomba Gelişme! Twitter Yıkılıyor; Öyle Bir Şey Yaşamışlar Ki… Evliliğin Kıyısından Dönüp…
Babasını Daha Yeni Kaybetmişti… Özge Ulusoy Resmen Bir Deri Bir Kemik! Son Halini Görenler Zırıl Zırıl Ağladı… mask
Babasını Daha Yeni Kaybetmişti… Özge Ulusoy Resmen Bir Deri Bir Kemik! Son Halini Görenler Zırıl Zırıl Ağladı…
Müge Anlı’da Akılları Yerinden Eden Kayıp! Müstehcen İçerikler, Cinsel Mesajlar… 64 Yaşında, 5 Çocuk Annesi, 12 Torun Sahibi Kadın… mask
Müge Anlı’da Akılları Yerinden Eden Kayıp! Müstehcen İçerikler, Cinsel Mesajlar… 64 Yaşında, 5 Çocuk Annesi, 12 Torun Sahibi Kadın…
Kısmetse Olur Furkan Can Ağca’nın Kirli Çamaşırları Ortaya Çıktı! “Midesiz Adam!” Öldüresiye… Diskalifiyesi Bekleniyor! mask
Kısmetse Olur Furkan Can Ağca’nın Kirli Çamaşırları Ortaya Çıktı! “Midesiz Adam!” Öldüresiye… Diskalifiyesi Bekleniyor!
Hazal Filiz Küçükköse Pembe, Dantelli Kıyafetiyle Kalpleri Hızlandırdı! “Kraliçe!” Fiziğinin Muhteşemliği Erkeklere Çığlık Attırıyor! Alev Alev Acımadan Yaktı… mask
Hazal Filiz Küçükköse Pembe, Dantelli Kıyafetiyle Kalpleri Hızlandırdı! “Kraliçe!” Fiziğinin Muhteşemliği Erkeklere Çığlık Attırıyor! Alev Alev Acımadan Yaktı…
Madrigal Grubu Kimdir, Kimler Var? Madrigal’i Kim Kurdu? Madrigal Nasıl Ünlü Oldu? mask
Madrigal Grubu Kimdir, Kimler Var? Madrigal’i Kim Kurdu? Madrigal Nasıl Ünlü Oldu?
Kısmetse Olur’un Sek Erkeği Oğulcan’ın Gerçek Yüzü Belli Oldu! Cansel Arkasına Bile Bakmadan Koşarak Uzaklaşacak! Twitter Bunu Konuşuyor… mask
Kısmetse Olur’un Sek Erkeği Oğulcan’ın Gerçek Yüzü Belli Oldu! Cansel Arkasına Bile Bakmadan Koşarak Uzaklaşacak! Twitter Bunu Konuşuyor…
Hakan Ural’ın Annesi Bakın Hangi Yeşilçam Ünlüsü Çıktı! Cüneyt Arkın İle Rol Almış! Meğer Yıllarca Sibel Can “Kaynana” Demiş! “Yok Artık!” mask
Hakan Ural’ın Annesi Bakın Hangi Yeşilçam Ünlüsü Çıktı! Cüneyt Arkın İle Rol Almış! Meğer Yıllarca Sibel Can “Kaynana” Demiş! “Yok Artık!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Memur Maaş Zammı Oranları Belli Oldu! “Bu Devirde Memur Olmak Varmış!” En Düşük Alınacak Para Servet Değerinde… Neler Oluyor? mask
Memur Maaş Zammı Oranları Belli Oldu! “Bu Devirde Memur Olmak Varmış!” En Düşük Alınacak Para Servet Değerinde… Neler Oluyor?
Kısmetse Olur’un Cansel’i Yatak Pozuyla Ortalığı Karıştırdı! Babası Yaşındaki İsimle İfşa Videosundan Sonra Tüm Çekiciliğini Konuşturdu! “Nasıl Bir Fizik Bu’” mask
Kısmetse Olur’un Cansel’i Yatak Pozuyla Ortalığı Karıştırdı! Babası Yaşındaki İsimle İfşa Videosundan Sonra Tüm Çekiciliğini Konuşturdu! “Nasıl Bir Fizik Bu’”
Seda Sayan’ın Müstakbel Gelini Yılbaşı İçin Paraya Kıydı! Seda Sayan Bile Çağlar Ökten’e Bu Kadarını Yapmadı! Oğulcan Engin İçin… mask
Seda Sayan’ın Müstakbel Gelini Yılbaşı İçin Paraya Kıydı! Seda Sayan Bile Çağlar Ökten’e Bu Kadarını Yapmadı! Oğulcan Engin İçin…
Çağla Şıkel ve Edis Aşkında Bomba Gelişme! Twitter Yıkılıyor; Öyle Bir Şey Yaşamışlar Ki… Evliliğin Kıyısından Dönüp… mask
Çağla Şıkel ve Edis Aşkında Bomba Gelişme! Twitter Yıkılıyor; Öyle Bir Şey Yaşamışlar Ki… Evliliğin Kıyısından Dönüp…
Babasını Daha Yeni Kaybetmişti… Özge Ulusoy Resmen Bir Deri Bir Kemik! Son Halini Görenler Zırıl Zırıl Ağladı… mask
Babasını Daha Yeni Kaybetmişti… Özge Ulusoy Resmen Bir Deri Bir Kemik! Son Halini Görenler Zırıl Zırıl Ağladı…
Müge Anlı’da Akılları Yerinden Eden Kayıp! Müstehcen İçerikler, Cinsel Mesajlar… 64 Yaşında, 5 Çocuk Annesi, 12 Torun Sahibi Kadın… mask
Müge Anlı’da Akılları Yerinden Eden Kayıp! Müstehcen İçerikler, Cinsel Mesajlar… 64 Yaşında, 5 Çocuk Annesi, 12 Torun Sahibi Kadın…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL