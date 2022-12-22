FOX TV İki Arada Bir Derede Kaldı! Hepsine Bir Kalemde Çizip Atacak; Son Durum Kabul Edilir Gibi Değil! Neler Oluyor?

Yeni sezona oldukça iddialı bir biçimde başlayan FOX TV, dizileriyle milyonların dikkatini üzerine çekmişti. Tozluyaka, İyilik, Mahkum, Senden Daha Güzel gibi birçok yapımla ekranlara giriş yapan FOX TV’nin final kararlarıyla herkesi şok ediyordu. Mahkum dizisini final kararıyla sarstıktan sonra son olarak final kararı Darmaduman dizisi için gelmişti. FOX TV’nin iki arada bir derede olmasına neden olan bir dizinin finali bu sezon verilecekti. İki arada bir derede kalan FOX TV ise herkesi şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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