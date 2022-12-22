Arda Turan ve Aslıhan Doğan’dan 3. Çocuk Haberi Geldi! Twitter Yıkılıyor; Aslıhan Doğan Müjdeyi Duyurdu! Arda Turan Yeniden mi Baba Oluyor?
Ünlü futbolcu Arda Turan ve biricik eşi Aslıhan Doğan’dan üçüncü çocuk haberi geldi. Twitter’ı yıkan ünlü çiftten Aslıhan doğan resmen müjdeyi duyurdu! Bunun üzerine Arda Turan ve Aslıhan Doğan hayranları, “Arda Turan yeniden mi baba oluyor?” sorusunun yanıtını aramaya başladı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Sinem Kobal’la ayrıldıktan sonra Aslıhan Doğan’la evlenen Arda Turan’ın mutlu bir evlilik yaptığı biliniyordu. Magazin dünyasının örnek çiftlerinden olan Arda Turan ve Aslıhan Doğan’ın iki tane çocukları vardı. Asil Aslan ve Hamza Arda adındaki iki dünya yakışıklısı çocuğu olan çiftten üçüncü çocuk haberi gelince sevenleri havalara uçtu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.