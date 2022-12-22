Arda Turan ve Aslıhan Doğan’dan 3. Çocuk Haberi Geldi! Twitter Yıkılıyor; Aslıhan Doğan Müjdeyi Duyurdu! Arda Turan Yeniden mi Baba Oluyor?

Sinem Kobal’la ayrıldıktan sonra Aslıhan Doğan’la evlenen Arda Turan’ın mutlu bir evlilik yaptığı biliniyordu. Magazin dünyasının örnek çiftlerinden olan Arda Turan ve Aslıhan Doğan’ın iki tane çocukları vardı. Asil Aslan ve Hamza Arda adındaki iki dünya yakışıklısı çocuğu olan çiftten üçüncü çocuk haberi gelince sevenleri havalara uçtu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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